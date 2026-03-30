Kosova e zhvillon stërvitjen finale, gati për Turqinë
Kombëtarja e Kosovës e ka kompletuar edhe stërvitjen e fundit para finales së play-offit për Kupën e Botës ndaj Turqisë.
“Dardanët” nën urdhrat e Franco Fodas realizuan ushtrimet e parapara taktike, duke shfaqur gatishmëri të lartë fizike dhe psikologjike.
FFK-ja në rrjetin social “Facebook” shpërndau fotografitë nga stërvitja, ndërsa shtoi se të gjithë janë të gatshëm të japin më të mirën të martën.
“Kombëtarja e Kosovës ka përmbyllur stërvitjen zyrtare në prag të finales së madhe të “play-off”-it kundër Turqisë, e cila zhvillohet nesër nga ora 20:45 në stadiumin “Fadil Vokrri”.
Dardanët u stërvitën me përkushtim maksimal, duke reflektuar fokus dhe vendosmëri për këtë përballje vendimtare, ku synohet suksesi historik.
Atmosfera në Kombëtare është shumë pozitive, ndërsa besimi për paraqitje dinjitoze dhe përkrahja e jashtëzakonshme nga tifozët pritet të jenë shtysë shtesë për ekipin në këtë duel të rëndësishëm”, njofton FFK-ja./Telegrafi/