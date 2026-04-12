Kontrabandë e dyshuar me dru nga Serbia
Një rast i kontrabandës me mallra dhe dyshimeve për falsifikim dokumentesh është regjistruar në zonën kufitare në Svircë, Kamenicë, gjatë një plani operativ të autoriteteve policore.
Sipas raportit, më 11 prill 2026 rreth orës 20:20, njësitë policore kanë hasur një automjet me targa vendore pranë të cilit ndodheshin dy persona, të cilët më pas janë larguar në drejtim të Serbia.
Në afërsi të automjetit është gjetur një sasi e konsiderueshme drurësh të prerë, për të cilët dyshohet se janë sjellë nga territori i Serbisë.
Sipas zyrtarëve të Agjencia Kosovare e Pyjeve, sasia e drurit arrin rreth 100 metër kub.
Gjatë verifikimeve është konstatuar gjithashtu se automjeti i braktisur dyshohet të jetë i falsifikuar, pasi janë vërejtur ndërhyrje në numrin e shasisë.
Automjeti është konfiskuar dhe është dërguar në stacion policor, ndërsa për rastin është njoftuar prokurori kompetent.
Hetimet po vazhdojnë për zbardhjen e plotë të rastit dhe identifikimin e personave të përfshirë.