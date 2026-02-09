Konsumimi i këtyre ushqimeve mund t'ju ndihmojë të humbni peshë, rezultatet janë të dukshme brenda një muaji
Nëse doni të hiqni në mënyrë efektive dhjamin nga zona e barkut, ekspertët këshillojnë të konsumoni rregullisht disa ushqime.
Siç thonë ata, duhet të përqendroheni te ushqimet e pasura me proteina, të cilat përmbajnë shumë fibra dhe ndihmojnë në kontrollin e urisë në mbrëmje dhe niveleve të sheqerit në gjak.
"Këta faktorë janë çelësi për të zvogëluar dhjamin e përgjithshëm të trupit, si dhe dhjamin e barkut", tha dietologia Tara Clingwood.
Ndër ushqimet që mund të jenë të dobishme për shkrirjen e dhjamit vetëm në një muaj, spikatin salmoni dhe peshqit e tjerë të yndyrshëm, të cilët janë një burim ideal proteinash, shkruan EatThis, Not That.
"Salmoni, skumbri dhe sardelet janë të pasura me acide yndyrore omega-3 dhe proteina të liga. Proteinat ju mbajnë të ngopur, ndërsa acidet yndyrore omega-3 ndihmojnë në uljen e inflamacionit, i cili lidhet me akumulimin e yndyrës në zonën e barkut", thonë ekspertët.
Përveç kësaj, perimet me gjethe janë një nga grupet kryesore të ushqimeve që duhen ngrënë në sasi më të mëdha nëse doni të humbni peshë. Përveç kësaj, rekomandohet të konsumoni fasule dhe thjerrëza.
“Këto burime bimore të proteinave janë të pasura me fibra, të cilat ndihmojnë në kontrollin e urisë dhe stabilizimin e sheqerit në gjak gjatë mbrëmjes”, thanë ekspertët.
Gjithashtu, proteinat e ligët si pula dhe gjeldeti janë ushqime ideale në procesin e humbjes së peshës.
"Gjithashtu, një porcion i vogël me drithëra të plota me darkën mund të ndihmojë në balancimin e vaktit tuaj", thotë dietologia Clingwood.