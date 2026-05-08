Këto ushqime nuk duhet t’i hani kurrë me stomak bosh
Të gjithëve na ka ndodhur të gjejmë një situatë ku jemi zgjuar ose kemi ndier shumë uri dhe kemi ngrënë gjënë e parë që na ka rënë në dorë. Megjithatë, ekspertët e të ushqyerit theksojnë se kjo nuk është gjithmonë një ide e mirë, veçanërisht kur stomaku ynë është bosh.
Mënyra se si e fillojmë ditën mund të ketë një ndikim të madh në tretje, nivele energjie dhe shëndet të përgjithshëm. Edhe pse shumë njerëz konsumojnë kafe, ëmbëlsira ose fruta menjëherë pasi zgjohen, disa ushqime mund të shkaktojnë shqetësime kur konsumohen me stomak bosh.
Ekspertët paralajmërojnë se disa prej tyre rrisin aciditetin e stomakut, shkaktojnë ndryshime të menjëhershme të sheqerit në gjak ose e ngarkojnë sistemin tretës.
Fruta agrume
Portokallet, limonët, grejpfruti dhe frutat e tjera agrume janë të pasura me vitaminë C, por për shkak të aciditetit të tyre të lartë, ato mund të shkaktojnë urth dhe acarim të stomakut, veçanërisht tek njerëzit me sistem tretës të ndjeshëm. Konsumimi i frutave agrume me stomak bosh mund të çojë gjithashtu në një ndjesi djegieje ose të përziera tek disa njerëz.
Ëmbëlsira
Kur në mëngjes me stomak bosh konsumojmë ushqime të ëmbla si petulla, pasta ose çokollatë, kjo e ngarkon shumë pankreasin tonë. Ekspertët thonë se marrja e shpejtë e sheqerit me stomak bosh shkakton një rritje të menjëhershme të insulinës, e ndjekur nga një rënie po aq e shpejtë, duke shkaktuar lodhje dhe mungesë energjie.
Ushqim pikant
Ushqimet pikante dhe pikante mund të irritojnë mukozën e stomakut dhe të shkaktojnë dhimbje barku, urth ose ndjesi djegieje. Prandaj, ato nuk rekomandohen si vakti i parë i ditës.
Perime të papërpunuara
Edhe pse kastravecat, specat ose sallata jeshile të freskëta mund të duken si një mëngjes ideal për dietë, ato nuk janë të përshtatshme për një stomak bosh. Perimet e gjalla përmbajnë shumë aminoacide dhe fibra, të cilat janë të vështira për t’u tretur nëse nuk ka ushqim tjetër në stomak.
Banane
Bananet janë një ushqim i shpejtë dhe i ngopshëm që shumë njerëz zgjedhin kur janë me nxitim. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se nëse i hani me stomak bosh, rrezikoni një rritje të papritur të niveleve të magnezit në gjak. Një çekuilibër i tillë i papritur mund të ushtrojë një barrë në sistemin tuaj kardiovaskular në planin afatgjatë. Zemra ka nevojë për një mjedis të qëndrueshëm për të funksionuar në mënyrë optimale, kështu që rritjet e papritura të mineralit nuk rekomandohen.