Konsulli kroat dhe vëllai i tij sulmohn fizikisht në Banja Llukë
Konsulli i klasit të parë i Republikës së Kroacisë u sulmua fizikisht të dielën në mbrëmje në qendër të Banja Llukës.
Vëllai i konsullit u sulmua gjithashtu, transmeton Telegrafi.
Zëvendëspresidenti i Republikës Srpska, Davor Pranjiq, foli për incidentin dhe e dënoi sulmin me fjalët më të ashpra.
"Kemi marrë informacion në lidhje me sulmin ndaj konsullit të Republikës së Kroacisë në Banja Llukë me shqetësim serioz. Ne dënojmë me fjalët më të ashpra çdo formë dhune, veçanërisht sulmet ndaj përfaqësuesve diplomatikë", tha Pranjiq.
Ai shtoi se incidente të tilla përfaqësojnë një shkelje serioze të sigurisë dhe thellojnë më tej ndjenjën e pasigurisë midis qytetarëve, veçanërisht midis anëtarëve të popullit kroat si një nga popujt përbërës në Republikën Srpska dhe Bosnjë e Hercegovinë.
"Siguria, dinjiteti dhe barazia e popujve përbërës duhet të jenë të padiskutueshme dhe të mbrojtura përgjithmonë, dhe çdo dhunë dhe kërcënim duhet të sanksionohet qartë dhe pa mëdyshje", tha ai.
Ai gjithashtu theksoi se përfaqësuesit e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës Srpska janë informuar për incidentin, dhe se është vendosur komunikim i vazhdueshëm me institucionet kompetente.
"Presim që autoritetet të hedhin dritë mbi këtë ngjarje sa më shpejt të jetë e mundur dhe të gjejnë autorët, në mënyrë që të dërgojnë një mesazh të qartë se dhuna dhe sulmet e këtij lloji nuk do të tolerohen", theksoi Pranjiq.
Në fund, ai tha se siguria, sundimi i ligjit, mbrojtja e përfaqësuesve diplomatikë dhe barazia e popujve përbërës janë vlera themelore të çdo shoqërie demokratike, dhe se është e nevojshme të punohet vazhdimisht për ruajtjen e tyre.
Konsulli dhe vëllai i tij u sulmuan nga persona ende të panjohur ndërsa ai po kthehej nga një darkë ku mori pjesë me vëllain e tij në një restorant në Banja Llukë.
Bëhet fjalë për një grup personash të panjohur që ndoqën konsullin dhe vëllain e tij në qendër të qytetit dhe fillimisht hodhën topa bore drejt tyre.
Pas kësaj, ata i fyen dhe në fund i sulmuan fizikisht. Tortura zgjati më shumë se gjysmë ore dhe konsulli dhe vëllai i tij mezi arritën t'u shpëtonin sulmuesve. /Telegrafi/