Konjufca takon Sorensenin: Dialogu me Serbinë duhet të përfundojë me njohje reciproke
Ministrit i Jashtëm në detyrë i Kosovës, Glauk Konjufca, ka bërë të ditur se ka zhvilluar një takim me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, në Ambasadën e Kosovës në Bruksel.
Konjufca tha se gjatë takimit është diskutuar për avancimin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë.
“Në një diskutim të strukturuar për avancimin e dialogut të normalizimit me Serbinë, së bashku me kryenegociatorin tonë Agron Bajrami, riafirmuam se Republika e Kosovës mbetet plotësisht e përkushtuar dhe e angazhuar në mënyrë konstruktive”, ka shkruar Konjufca.
Ai theksoi se qëllimi i Kosovës mbetet përmbyllja e procesit të dialogut përmes njohjes së ndërsjellë.
“Qëllimi ynë i qartë është përfundimi i procesit përmes njohjes reciproke”, shtoi Konjufca në reagimin e tij.
Pleased to host @EUSR_Dialogue Sørensen at our Embassy in Brussels for a structured discussion on advancing the normalisation dialogue with Serbia.
Together with our Chief Negotiator @AgronBajrami, we reaffirmed that the Republic of Kosova remains fully committed and…
— Glauk Konjufca (@KonjufcaGlauk) May 12, 2026
Konjufca dje ka deklaruar se problemi kyç në dialogun për normalizim të raporteve me Serbinë është “goditja në mirëbesim”, që sipas tij, i ka dhënë Beogradi, duke shtuar se nuk pret ndonjë nismë për takime të reja gjatë këtij viti.
Konjufca, duke folur për gazetarë në Bruksel, ku mori pjesë në takimin e ministrave të Jashtëm të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, tha se dy sulmet në Kosovë, ai në Banjskë më 2023 dhe ai në kanalin e Ibër-Lepencit më 2024 dëmtuam mirëbesimin në procesin e normalizimit të raporteve, që ka nisur më 2011 dhe që ndërmjetësohet nga BE-ja.
Kurse, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Kaja Kallas, konfirmoi se ciklet e shpeshta zgjedhore në Kosovë janë arsyeja kryesore përse prej kohësh nuk ka pasur një rund të ri dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit, në nivel liderësh.
Ajo u tha gazetarëve se ka gatishmëri si nga presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ashtu edhe nga kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, për një takim në kuadër të dialogut, por se shpallja e zgjedhjeve të reja të parakohshme në Kosovë e ka shtyrë sërish procesin. /Telegrafi/