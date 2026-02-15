Konferenca e Sigurisë në Mynih, Kurti: Do t'i rrisim investimet në polici dhe ushtri
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka zhvilluar takime bilaterale dhe biseda të frytshme gjatë pjesëmarrjes në Konferencën e 62-të të Sigurisë në Mynih (MSC), një nga forumet më të rëndësishme në kontinent për çështje të sigurisë.
Në konferencë, Kurti ishte i shoqëruar nga Zëvendëskryeministri i Parë dhe Ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Glauk Konjufca, si dhe Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci.
Temat kryesore të diskutimit përfshinin sigurinë dhe mbrojtjen, bashkëpunimin bilateral, progresin demokratik dhe zhvillimin ekonomik. Kryeministri u takua me krerë të shteteve dhe institucioneve ndërkombëtare, duke përfshirë: Kryeministrin e Kroacisë, AndrejPlenković dhe Ministrin e Punëve të Jashtme dhe Çështjeve Evropiane, Gordan Grlić-Radman; Ministrin e Punëve të Jashtme të Gjermanisë, Johann Wadephul dhe Sekretarin e Shtetit për Punë të Brendshme, Hans-George Engelke.
Poashtu Kurti u takua me ministrin e Punëve të Jashtme të Norvegjisë, Espen Barth Eide; Senatorët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës Jeanne Shaheen, Chris Murphy, Thom Tillis dhe Ruben Gallego; deputetët e Bundestagut gjerman Jurgen Hardt, Adis Ahmetovic, Carl-Philipp Sassenrath dhe Deborah Düring; dhe Administratorin e Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), ish-kryeministri i Belgjikës Alexander De Croo.
Gjatë takimeve, Kurti thotë se prezantoi arritjet e Kosovës gjatë pesë viteve të fundit dhe projektet e mandatit të ri qeverisës.
Ai theksoi se investimet në forcat policore dhe ushtri do të rriten dhe zgjerohet bashkë me partnerët demokratikë dhe perëndimorë, për të forcuar sigurinë, sundimin e ligjit dhe luftimin e krimit të organizuar.
