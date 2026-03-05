Komuna e Strugës do ta shesë në ankand veturën për të cilën u akuzua Merko, çmimi fillestar është 21.800 euro
Komuna e Strugës njofton se me 16 mars do të mbahet ankand për shitjen e veturës "Audi A6" me çmimin fillestar 1.344.636 denarë ose rreth 21.800 euro.
Ankandi, siç njofton shërbimi për shtyp i komunës, do të fillojë në orën 10:00 të mëngjesit në faqen e internetit e-stvari.mk.
"Mjetet nga shitja e veturës do të përdoren për blerjen e një furgoni që do t'i shërbejë nevojave të administratës komunale dhe klubeve sportive në qytet", thuhet në njoftim.
Ata informojnë se njoftimi nr. 1/2026 për shitjen e pasurisë së luajtshme - një automjet motorik pasagjerësh, përmes një ankandi elektronik është publikuar edhe në Gazetën Zyrtare.
"I ftojmë të gjithë të interesuarit të marrin pjesë në ankandin përkatës. Të gjitha informacionet në lidhje me automjetin, si dhe udhëzimet e nevojshme për aplikim, do të publikohen në ankand", njofton Komuna e Strugës.
Audi A6, të cilin Komuna e Strugës e bleu për 67,000 euro kur Ramiz Merko ishte kryetar komune, shkaktoi debat publik mbi blerjen, duke thënë se ajo u bë ndërsa llogaria e komunës ishte e bllokuar. Një kallëzim u ngrit kundër Merkos, në të cilën gjykata e Strugës vendosi se ai nuk ishte fajtor për blerjen e veturës luksoze./Telegrafi/