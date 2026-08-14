Komuna e Prishtinës fton parkingjet private të aplikojnë për leje deri më 31 gusht
Komuna e Prishtinës ka ftuar operatorët e parkingjeve private në kryeqytet që të aplikojnë për pajisje me leje.
Sipas njoftimit të Komunës, aplikimi bëhet përmes platformës online të aplikimeve, ndërsa afati i fundit është 31 gusht 2026.
Komuna ka paralajmëruar se aplikimet e dorëzuara pas këtij afati nuk do të shqyrtohen.
Operatorët e interesuar mund të aplikojnë përmes platformës së aplikimeve të Komunës së Prishtinës dhe të konsultojnë thirrjen përkatëse për kushtet dhe procedurat e aplikimit.
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