Kolona të gjata në Vranidoll, shkak punimet në rrugë
Kolona të gjata të automjeteve janë krijuar në Vranidoll të Prishtinës, si pasojë e punimeve që po zhvillohen në rrugë.
Një lexues i ka dërguar një fotografi Telegrafit, ku shihet fluksi i madh i automjeteve në këtë zonë.
Për shkak të ngarkesës së trafikut, pjesëmarrësve në komunikacion u rekomandohet të tregojnë kujdes të shtuar dhe të planifikojnë kohën e udhëtimit.
Shoferët këshillohen të kenë durim dhe të përshtatin shpejtësinë me kushtet në rrugë./Telegrafi/
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