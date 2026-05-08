Komuna e Pejës publikon listën e përfituesve për serra
Komuna e Pejës, përkatësisht Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Hidroekonomi, ka publikuar listën e fermerëve përfitues nga skema për serrat bujqësore prej 1 ari, në kuadër të bashkëpunimit me Organizatën “Islamic Relief Worldwide – Zyra në Kosovë”.
Sipas dokumentit zyrtar, lista e përfituesve vjen pas thirrjes publike të datës 16 mars 2026 dhe bazohet në marrëveshjen e bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Pejës dhe “Islamic Relief Worldwide – Zyra në Kosovë”, e nënshkruar më 14 mars 2026.
Në njoftim thuhet se bëhet fjalë për listën e fermerëve aplikues/përfitues për “serra 1-ari”, ndërsa dokumenti mban datën 08.05.2026 dhe është lëshuar nga Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Hidroekonomi në Pejë (bashkëfinancim me Islamic Relief Kosova).
Lista përmban emrat e përfituesve, vendbanimin dhe numrin identifikues, ndërsa për secilin përfitues është shënuar se mbështetja është për “serrë 1 ari”.
Telegrafi do të raportojë edhe për hapat e radhës të këtij programi, përfshirë mënyrën e realizimit të mbështetjes dhe afatet për përfituesit, nëse institucionet ofrojnë sqarime shtesë.