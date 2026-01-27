Komuna e Kaçanikut njofton për regjistrimin e detyrueshëm të përfituesve të subvencioneve në SIMFK
Komuna e Kaçanikut njofton të gjithë qytetarët që përfitojnë subvencione dhe mbështetje financiare nga Komuna, përfshirë nenat lehona sipas vendimeve për ndarjen e mjeteve financiare, se Thesari i Republikës së Kosovës ka funksionalizuar shërbimin digjital për regjistrimin e përfituesve përmes platformës shtetërore e-Kosova.
Në këtë kuadër, të gjithë përfituesit janë të obliguar të regjistrohen në Sistemin Informativ të Menaxhimit Financiar të Kosovës (SIMFK), shërbim që ofrohet në platformën e-Kosova nën ikonën e Thesarit.
Komuna njofton se:
- Regjistrimi në SIMFK është i detyrueshëm për të gjithë përfituesit që realizojnë pagesa përmes Thesarit, përfshirë pagesat e subvencioneve dhe transfereve nga Komuna.
- Thesari nuk pranon më regjistrime manuale; çdo përfitues duhet të aprovohet ekskluzivisht përmes platformës e-Kosova.
- Pagesa e subvencionit nuk mund të ekzekutohet nëse përfituesi nuk është i regjistruar dhe i aprovuar në SIMFK.
- Të dhënat e llogarisë bankare duhet të jenë të sakta dhe të përditësuara, për të shmangur vonesa në ekzekutimin e pagesave.
Komuna e Kaçanikut fton të gjithë përfituesit që të kryejnë regjistrimin në kohë dhe me të dhëna të sakta, për të siguruar realizimin pa pengesa të pagesave përmes Thesarit të Republikës së Kosovës.
Udhëzues dhe më shumë informata: https://mfpt.rks-gov.net/Thesari/Page/41.