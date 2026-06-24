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Ministri italian Guido Crosetto u takua me gjeneralin e Forcave Ajrore Amerikane Alexus G. Grynkewich, komandant suprem i Forcave Aleate për Evropën, i cili falënderoi Italinë për kapacitetet e vëna në dispozicion të Aleancës.

Në njoftim thuhet se takimi u përqendrua në kontinentin evropian dhe operacionet dhe aktivitetet kryesore të NATO-s, me referencë të veçantë në Kosovë dhe Frontin Jugor.

“Fokusi ishte gjithashtu në forcimin e mbrojtjes kontinentale, përtej perimetrit të 27 shteteve të BE-së, si shtylla evropiane e Aleancës”, thuhet në njoftim.

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