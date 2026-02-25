Kolonia më e madhe e koraleve në botë zbulohet pranë brigjeve australiane nga nënë e bijë
Një ekip shkencëtarësh qytetarë, nënë e bijë, ka identifikuar koloninë më të madhe të njohur të koraleve në botë, të gjetur në Koralet e Mëdha Barrierë pranë brigjeve të Australisë.
Ajo shtrihet rreth 111 metra - afërsisht e njëjta gjatësi sa një fushë futbolli - dhe mbulon rreth 3,973 metra katrorë, sipas një deklarate nga organizata e ruajtjes Citizens of the Reef Tuesday, transmeton Telegrafi.
Kjo do të thotë se është "ndër strukturat më të rëndësishme të koraleve të regjistruara ndonjëherë në Koralet e Mëdha Barrierë" dhe "kolonia më e madhe e dokumentuar dhe e hartuar e koraleve në botë", sipas organizatës.
Korali u gjet në fund të vitit të kaluar nga Sophie Kalkowski-Pope, koordinatore e operacioneve detare në Citizens of the Reef, dhe nëna e saj, Jan Pope, një zhytëse me përvojë dhe fotografe nënujore.
Pope kishte qenë duke zhytur në vend një javë më parë dhe e dinte se kishte parë diçka të veçantë. Kështu që, dyshja u kthye me pajisje matëse.
"Kur u hodhëm në ujë, menjëherë munda ta kuptoja rëndësinë e asaj që po shihnim", tha Kalkowski-Pope.
Së bashku, ato filmuan një video, duke notuar nëpër hapësirën e koralit në formë J.
"Më duhej një video tre-minutëshe vetëm për të notuar nga njëra anë në tjetrën", tha Kalkowski-Pope.
Madhësia e koralit Pavona clavus u verifikua duke përdorur matje manuale nënujore dhe imazhe me rezolucion të lartë të marra nga platformat në sipërfaqen e ujit.
Këto të dhëna u përdorën më pas për të prodhuar një model 3D të koralit, sipas Citizens of the Reef.
Ky lloj modelimi hapësinor është i dobishëm në monitorimin e vendit dhe se si ndryshon ai, pasi "do të thotë që ne mund të kthehemi në muajt dhe vitet e ardhshme dhe të bëjmë krahasime të drejtpërdrejta, një-me-një për të kuptuar se si ndryshon korali me kalimin e kohës", tha Serena Mou, inxhiniere kërkimore në Qendrën për Robotikë të Universitetit të Teknologjisë në Queensland.
Vendi është zbuluar se përjeton rryma të forta baticash dhe ekspozim të ulët ndaj valëve tropikale ciklone krahasuar me shumë pjesë të tjera të Great Barrier Reef, dhe shkencëtarët tani po shqyrtojnë nëse këto kushte mund të luajnë një rol në ekzistencën e një strukture kaq të madhe korali.
Vendndodhja e saktë e koralit nuk është bërë e ditur, në mënyrë që të "zvogëlohet rreziku i ndikimeve të padëshiruara", thanë Qytetarët e Koraleve.
Korali i Madh Barrier i Australisë është struktura më e madhe e gjallë në planet dhe shtëpia e një game të gjerë speciesh. Por vitet e fundit është goditur nga një seri ngjarjesh shkatërruese zbardhuese masive, duke i kthyer ngjyrat e gjalla të pjesëve të koraleve në një të bardhë të ndritshme.
Në të gjithë botën, koralet po vuajnë një fat të ngjashëm, me më shumë se 80% të shkëmbinjve të oqeanit të goditur nga një ngjarje e vazhdueshme globale zbardhuese që filloi në vitin 2023, për shkak të temperaturave rekord të larta detare.
Zbardhja mund të jetë vdekjeprurëse, pasi koralet po pakësohen nga algat që jetojnë brenda tyre dhe veprojnë si burim ushqimi. /Telegrafi/