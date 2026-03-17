Kocevski: Tragjedia në Koçan tregoi se sistemi është shembur
Prokurori Publik Ljupço Kocevski thotë se hetimi për ngjarjen tragjike në Koçan ka nxjerrë në sipërfaqe dobësi serioze sistemike që janë grumbulluar në institucione me vite.
Ai në emisionin "Noqno Studio" theksoi se në raste të tilla, prokurorët duhet të veprojnë me kujdes dhe pa hapësirë për gabime, sepse çdo lëshim mund të ketë pasoja të rënda.
"Si prokuror në një rast të tillë, nuk duhet të bësh gabime. Nuk duhet të bësh gabime me hetimin, as me veprimet e tjera. Ndërsa mblidheshin provat, u bë e qartë se sa shumë erozion ka në sistem. Ndërsa gërmon nëpër prova, të metat sistemike thjesht dalin në sipërfaqe. Duket zhgënjyese, por duhet të ndërmarrësh të gjitha veprimet", tha Kocevski.
Sipas tij, provat tregojnë se sistemi është seriozisht i shembur dhe se tragjedia duhet të jetë një paralajmërim i fortë për të ardhmen.
"Një tragjedi e tillë nuk duhet të ndodhë përsëri. Koha do të tregojë nëse do të nxirret ndonjë mësim nga kjo. Personalisht, shpresoj, por nuk jam shumë optimist", shtoi ai.
Kocevski zbuloi gjithashtu se për disa nga të akuzuar, përveç krimit kryesor, ka prova për krime të tjera, më të vogla, gjë që tregon më tej, siç tha ai, "porozitetin e sistemit".
Ai iu referua edhe kushteve në të cilat prokurorët punuan gjatë hetimit, duke theksuar se ekipi punoi nën presion të fortë kohor.
"Duke pasur parasysh dënimin e kërcënuar për krimin, hetimi duhej të përfundonte në më pak se tre muaj. Me kërkesë të prokurorëve, unë rrita numrin e prokurorëve të angazhuar sepse ishim të kufizuar nga afatet. Ata punonin të shtunave, të dielave dhe festave në mënyrë që të përfundonin procedurën në kohë", tha Kocevski./Telegrafi/