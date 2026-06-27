Klima do të ftohë më mirë pa e ulur temperaturën: Mjafton ta ndryshoni këtë detaj
Një rregull i thjeshtë i qarkullimit të ajrit mund ta bëjë hapësirën më të freskët, pa ju fryrë klima drejtpërdrejt në trup
Kur temperaturat rriten, shumë njerëz menjëherë marrin telekomandën e klimës dhe zgjedhin temperaturën e dëshiruar. Por ekspertët theksojnë se për një ftohje të këndshme dhe efikase nuk ka rëndësi vetëm temperatura e vendosur, por edhe pozicioni i krahëve, përkatësisht lamelave që drejtojnë qarkullimin e ajrit.
Edhe pse në pamje të parë duken si një detaj i parëndësishëm, pikërisht këto krahë kanë rol kyç: a do të ftohet dhoma në mënyrë të barabartë, apo do të uleni në drejtim të një rryme të pakëndshme ajri të ftohtë.
Klima nuk e ftoh dhomën duke “fryrë të ftohtë” në një pikë të vetme, por nxjerr ajër të ftohtë që më pas përhapet në hapësirë. Mënyra si e drejtoni këtë ajër ndikon në shpejtësinë e ftohjes, barazinë e temperaturës dhe komoditetin e përgjithshëm në dhomë.
Shumë njerëz gabimisht i vendosin krahët drejt vetes, duke menduar se kështu dhoma do të ftohet më shpejt. Në të vërtetë, shpesh ndodh e kundërta: ndiejnë rrymë të ftohtë, ndërsa pjesa tjetër e dhomës mbetet më e ngrohtë.
Pozicioni më i mirë i krahëve të klimës gjatë muajve të verës është lart, në drejtim të tavanit, transmeton Telegrafi.
Arsyeja është e thjeshtë: ajri i ftohtë natyrshëm zbret poshtë. Kur klima e drejton ajrin kah tavani, ai fillimisht shpërndahet nëpër dhomë, pastaj gradualisht zbret dhe e ftoh hapësirën në mënyrë më të njëtrajtshme.
Përparësitë e këtij pozicioni janë:
- temperaturë më e këndshme në të gjithë dhomën
- më pak ndjesi rryme të ftohtë
- ftohje më e barabartë
- punë më efikase e pajisjes
Nëse qëndroni ulur ose flini në një dhomë ku punon klima, është veçanërisht e rëndësishme të shmangni fryrjen e drejtpërdrejtë të ajrit të ftohtë në trup.
Shumica e klimave moderne kanë funksionin “Swing”, pra lëvizjen automatike të krahëve. Kur ky funksion është i aktivizuar, krahët lëvizin vazhdimisht lart-poshtë, ndërsa te disa modele edhe majtas-djathtas. Kjo ndihmon që ajri i ftohtë të shpërndahet në një pjesë më të madhe të dhomës dhe temperatura të barazohet më lehtë.
Opsioni “Swing” është veçanërisht i dobishëm:
- në hapësira më të mëdha
- kur në dhomë ka më shumë persona
- gjatë ditëve shumë të nxehta
- kur dëshironi të shmangni fryrjen e vazhdueshme në një drejtim
Nëse tashmë e keni arritur temperaturën e dëshiruar, krahët mund t’i lini në pozicion fiks, të drejtuar nga tavani. Por gjatë ftohjes fillestare të dhomës, funksioni “Swing” mund të ndihmojë që temperatura të shpërndahet më shpejt dhe më barabartë.
Shumë njerëz arrijnë ndjesinë më të këndshme duke përdorur lëvizjen automatike të krahëve gjatë 15 deri në 30 minutave të para, pastaj duke kaluar në pozicion fiks drejt tavanit.
Si t’i përdorni siç duhet krahët e klimës gjatë natës?
Shumë njerëz zgjohen të ngurtësuar ose me zë të ngjirur pas një nate me klimë të ndezur. Për ta shmangur këtë:
- mos e drejtoni ajrin kah shtrati
- përdorni mënyrën e natës, “Sleep Mode”, nëse pajisja e ka këtë funksion
- vendosni krahët drejt tavanit
- ulni shpejtësinë e ventilatorit
Në këtë mënyrë, ajri i ftohtë do të shpërndahet nëpër dhomë pa fryrë drejtpërdrejt mbi personin që fle. /Telegrafi/