Kjo ngjyrë e veçantë rikthehet fuqishëm: E vështirë për t’u veshur, e pamundur për t’u injoruar
Si po e përdorin dizajnerët shartezin në koleksionet e reja dhe pse ajo mbetet provë e identitetit personal në modë
Personi që e vesh pa hezitim ngjyrën shartez dërgon automatikisht një mesazh të fortë, ka vetëbesim dhe një ndjenjë të theksuar identiteti personal. Edhe ata që nuk e kanë këtë nuancë në gardërobën e tyre e njohin reputacionin e saj: jashtëzakonisht elegante, por njëkohësisht kërkuese për t’u veshur. Shartezi është një ngjyrë që nuk toleron pasigurinë dhe pikërisht për këtë arsye lë një përshtypje të parë shumë të fuqishme.
Rikthim i fuqishëm
Koleksionet për pranverë/verë 2026 nuk ishin të mbushura me nuancën shartez. Dizajnerët u orientuan më shpesh drejt toneve limetë dhe jeshiles myshkore, por shartezi megjithatë u shfaq dhe atë me shumë kujdes dhe mendim. Në pasarelat e deritanishme, kjo ngjyrë u pa në pjesë të ndryshme veshjesh: nga dorezat, te thekë dekorativë në fustane dhe funde, e deri te aksesorët, duke mos qenë aspak larg asaj që konsiderohet ngjyrë trend për pranverën dhe verën 2026.
Kjo ngjyrë ishte një nga më të kërkuarat në fillim të viteve 2000 dhe pikërisht kompleksiteti i saj është ajo që nxjerr në pah personin që e njeh mirë modën.
Ndoshta ende nuk e keni në gardërobën tuaj, por nëse zgjidhni copën e duhur në këtë ngjyrë, do të lini përshtypje kudo që shfaqeni, transmeton Telegrafi.
Kombinime interesante
Që nga Java e Modës në Paris, e cila shërbeu si një kujtesë për të gjithë adhuruesit e stilit dhe trendeve, e deri më sot, kjo ngjyrë mbart qartazi një lloj pasurie vizuale. Ajo është unike sidomos për faktin se kurrë nuk mund të përcaktoni me siguri nëse ka më shumë pigment jeshil apo të verdhë dhe pikërisht në këtë mënyrë misterioze, ajo e fiton vëmendjen e shikuesit.
Për disa, kombinimi i saj duket i vështirë; për të tjerë, i thjeshtë. Por një gjë është e sigurt – kjo ngjyrë nuk meriton monotoni. Nëse e vishni në pjesët kryesore të një stili, si xhaketë apo fustan, atëherë është në rregull që aksesorët dhe pjesët e tjera të veshjes të jenë më të buta dhe neutrale. Megjithatë, ashtu siç veprojnë shpesh dizajnerët, mos e bëni këtë ngjyrë të mërzitshme, por nxirrni prej saj potencialin e plotë.
Kjo ngjyrë shumë shpejt do t’ju shpërblejë përmes kombinimeve perfekte me ngjyra të tjera. Sapo t’i hapni derën shartezit, kombinimet do të vijnë vetvetiu. Një plus shtesë është padyshim nëse luani edhe me materiale të ndryshme.
Pse është e vështirë të gjendet nuanca e duhur
Një konfuzion shtesë krijohet edhe nga fakti se tregtarët rrallë e përdorin emërtimin shartez, më shpesh do ta gjeni nën emra si “dardhë e errët”. Mënyra më e lehtë për ta dalluar është një pyetje e thjeshtë: a ju bën ngjyra të mendoni me çfarë do ta kombinonit dhe a keni frikë se do të “përplaset” me pjesën tjetër të gardërobës? Nëse përgjigjja është po, ka shumë gjasa që jeni në drejtimin e duhur.
/Telegrafi/