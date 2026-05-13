Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Bedri Hamza, ka publikuar në Facebook listën e kandidatëve për deputetë, duke thënë se në të ka “energji të re, por edhe përvojë” dhe se më shumë se gjysma e listës përbëhet nga prurje të reja.

“Jo është lista jonë. Profesionistë të dëshmuar në punë, në angazhim publik dhe në shërbim ndaj qytetarëve”, ka shkruar Hamza.

Ai ka theksuar se listës i është dhënë hapësirë kuadrove të rinj, duke e cilësuar këtë si pjesë të përkushtimit të PDK-së.

“Në këtë listë ka energji të re, por edhe përvojë. Njerëz që besojnë se Kosova meriton më shumë dhe më mirë. Mbi 50% e listës së kandidatëve janë prurje të reja, si pjesë e përkushtimit të PDK-së për t’u dhënë hapësirë kuadrove të rinj”, ka shkruar ai.

Hamza ka paralajmëruar se PDK-ja do të prezantojë edhe programin zgjedhor në ditët në vijim.

“Përveç listës, në ditët në vijim PDK do ta prezantojë edhe programin më serioz dhe më të përgjegjshëm për shtetin dhe qytetarët”, ka theksuar Hamza.

Duke iu referuar zgjedhjeve të 7 qershorit, ai u ka bërë thirrje qytetarëve që të marrin pjesë në vendimmarrje dhe ka përmbyllur postimin me një mesazh.

“Më 7 qershor, ju do ta keni edhe një mundësi për të vendosur për të ardhmen e vendit, ndërsa thirrja ime është e përzemërt: Besoni në Kosovë!”, ka shkruar Hamza.

Kjo është lista e PDK-së:

  1. Bedri Hamza
  2. Uran Ismaili
  3. Vlora Çitaku
  4. Përparim Gruda
  5. Arian Tahiri
  6. Besa Kabashi Ramaj
  7. Rrahman Rama
  8. Arben Mustafa
  9. Sala Jashari
  10. Enver Hoxhaj
  11. Jakup Nura
  12. Ganimete Musliu
  13. Blerta Deliu Kodra
  14. Xhavit Haliti
  15. Rrustem Mustafa-Remi
  16. Mergim Lushtaku
  17. Elmi Reçica
  18. Ariana Musliu Shoshi
  19. Fadil Demaku
  20. Altin Krasniqi
  21. Eliza Hoxha
  22. Eman Rrahmani
  23. Arbnore Salihu
  24. Visar Korenica
  25. Kosovare Murseli
  26. Rashit Qalaj
  27. Lorik Maxhuni
  28. Hajdar Beqa
  29. Kaltrina Lohaj
  30. Faruk Bojaxhiu
  31. Miftar Kurti
  32. Skender Hoxha
  33. Jona Hoxhaj
  34. Elbasan Osmani
  35. Lulzim Aliu
  36. Adrijana Latifi
  37. Fitim Selimi
  38. Shemsi Jashari
  39. Endra Luzha Pula
  40. Kujtim Demiri
  41. Elvina Syla
  42. Nait Hasani
  43. Adelina Beqiri Minci
  44. Shkelzen Kastrati
  45. Rrahman Jakupi
  46. Edonjeta Berisha
  47. Shkumbin Demaliaj
  48. Fatmir Dervishi
  49. Betim Zllanoga
  50. Xhevdet Pantina
  51. Lumnije Rakaj
  52. Betim Ramadani
  53. Kreshnik Sopi
  54. Vlora Pireva
  55. Naim Telaku
  56. Sara Berisha
  57. Shaip Kadriaj
  58. Begzad Sinani
  59. Flamur Tërshnjaku
  60. Besa Ismaili Ahmeti
  61. Fatmir Ramusholli
  62. Sevdije Hoxha
  63. Sylëjman Berisha
  64. Elmi Fazliu
  65. Nderim Mustafa
  66. Fazile Bekteshi
  67. Hysni Muhadri
  68. Arben Gega
  69. Shqipe Zenunaj
  70. Adriatik Berisha
  71. Lajde Kolgjeraj
  72. Xhafer Hoxhaj
  73. Dafina Broqi
  74. Ruzhdi Kryeziu
  75. Artan Behrami
  76. Sami Hoti
  77. Besim Hoxha
  78. Arta Nallbani
  79. Nasret Hajrizi
  80. Argjent Tasholli
  81. Safete Çitaku
  82. Haki Morina
  83. Ilir Kastrati
  84. Diana Shehu Devaja
  85. Halil Isufi
  86. Valbone Muzaqi
  87. Armend Thaqi
  88. Tringa Bujupi
  89. Alban Kastrati
  90. Ilir Peci
  91. Fehmi Bekteshi
  92. Arjanit Kabashi
  93. Lirije Demiri Sadikaj
  94. Fatos Shala
  95. Abdyl Bajrami
  96. Jehonë Jashari Miftari
  97. Agron Paçarizi
  98. Safete Maliqi Qormemeti
  99. Isak Neziri
  100. Mentor Ismaili
  101. Jetmira Rexhepi-Lika
  102. Labinot Lulaj
  103. Qëndrim Kryeziu
  104. Valon Veseli
  105. Erna Murturi
  106. Shaqir Hetemi
  107. Aida Dërguti
  108. Mimoza Veselaj
  109. Bekim Haxhiu
  110. Fidan Smaili./Telegrafi/


