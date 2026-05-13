PDK publikon listën e kandidatëve, Hamza: Mbi 50% janë prurje të reja
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Bedri Hamza, ka publikuar në Facebook listën e kandidatëve për deputetë, duke thënë se në të ka “energji të re, por edhe përvojë” dhe se më shumë se gjysma e listës përbëhet nga prurje të reja.
“Jo është lista jonë. Profesionistë të dëshmuar në punë, në angazhim publik dhe në shërbim ndaj qytetarëve”, ka shkruar Hamza.
Ai ka theksuar se listës i është dhënë hapësirë kuadrove të rinj, duke e cilësuar këtë si pjesë të përkushtimit të PDK-së.
“Në këtë listë ka energji të re, por edhe përvojë. Njerëz që besojnë se Kosova meriton më shumë dhe më mirë. Mbi 50% e listës së kandidatëve janë prurje të reja, si pjesë e përkushtimit të PDK-së për t’u dhënë hapësirë kuadrove të rinj”, ka shkruar ai.
Hamza ka paralajmëruar se PDK-ja do të prezantojë edhe programin zgjedhor në ditët në vijim.
“Përveç listës, në ditët në vijim PDK do ta prezantojë edhe programin më serioz dhe më të përgjegjshëm për shtetin dhe qytetarët”, ka theksuar Hamza.
Duke iu referuar zgjedhjeve të 7 qershorit, ai u ka bërë thirrje qytetarëve që të marrin pjesë në vendimmarrje dhe ka përmbyllur postimin me një mesazh.
“Më 7 qershor, ju do ta keni edhe një mundësi për të vendosur për të ardhmen e vendit, ndërsa thirrja ime është e përzemërt: Besoni në Kosovë!”, ka shkruar Hamza.
Kjo është lista e PDK-së:
- Bedri Hamza
- Uran Ismaili
- Vlora Çitaku
- Përparim Gruda
- Arian Tahiri
- Besa Kabashi Ramaj
- Rrahman Rama
- Arben Mustafa
- Sala Jashari
- Enver Hoxhaj
- Jakup Nura
- Ganimete Musliu
- Blerta Deliu Kodra
- Xhavit Haliti
- Rrustem Mustafa-Remi
- Mergim Lushtaku
- Elmi Reçica
- Ariana Musliu Shoshi
- Fadil Demaku
- Altin Krasniqi
- Eliza Hoxha
- Eman Rrahmani
- Arbnore Salihu
- Visar Korenica
- Kosovare Murseli
- Rashit Qalaj
- Lorik Maxhuni
- Hajdar Beqa
- Kaltrina Lohaj
- Faruk Bojaxhiu
- Miftar Kurti
- Skender Hoxha
- Jona Hoxhaj
- Elbasan Osmani
- Lulzim Aliu
- Adrijana Latifi
- Fitim Selimi
- Shemsi Jashari
- Endra Luzha Pula
- Kujtim Demiri
- Elvina Syla
- Nait Hasani
- Adelina Beqiri Minci
- Shkelzen Kastrati
- Rrahman Jakupi
- Edonjeta Berisha
- Shkumbin Demaliaj
- Fatmir Dervishi
- Betim Zllanoga
- Xhevdet Pantina
- Lumnije Rakaj
- Betim Ramadani
- Kreshnik Sopi
- Vlora Pireva
- Naim Telaku
- Sara Berisha
- Shaip Kadriaj
- Begzad Sinani
- Flamur Tërshnjaku
- Besa Ismaili Ahmeti
- Fatmir Ramusholli
- Sevdije Hoxha
- Sylëjman Berisha
- Elmi Fazliu
- Nderim Mustafa
- Fazile Bekteshi
- Hysni Muhadri
- Arben Gega
- Shqipe Zenunaj
- Adriatik Berisha
- Lajde Kolgjeraj
- Xhafer Hoxhaj
- Dafina Broqi
- Ruzhdi Kryeziu
- Artan Behrami
- Sami Hoti
- Besim Hoxha
- Arta Nallbani
- Nasret Hajrizi
- Argjent Tasholli
- Safete Çitaku
- Haki Morina
- Ilir Kastrati
- Diana Shehu Devaja
- Halil Isufi
- Valbone Muzaqi
- Armend Thaqi
- Tringa Bujupi
- Alban Kastrati
- Ilir Peci
- Fehmi Bekteshi
- Arjanit Kabashi
- Lirije Demiri Sadikaj
- Fatos Shala
- Abdyl Bajrami
- Jehonë Jashari Miftari
- Agron Paçarizi
- Safete Maliqi Qormemeti
- Isak Neziri
- Mentor Ismaili
- Jetmira Rexhepi-Lika
- Labinot Lulaj
- Qëndrim Kryeziu
- Valon Veseli
- Erna Murturi
- Shaqir Hetemi
- Aida Dërguti
- Mimoza Veselaj
- Bekim Haxhiu
- Fidan Smaili./Telegrafi/