Kjo është shenja e parë që ju duhen dritare të reja: Kostot e fshehura po rriten pa e kuptuar
Mjegullimi dhe lagështia në xhama nuk janë gjithmonë normale – ato mund të tregojnë probleme serioze me izolimin dhe shpenzime më të larta energjie
Në pamje të parë duket e padëmshme, disa pika uji në xham, një pamje pak e mjegulluar përmes dritares apo ndjesia se “diçka nuk është si më parë”. Shumica e njerëzve këtë e lidhin me motin apo stinën. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë: pikërisht ky detaj i vogël mund të jetë sinjali i parë dhe më i rëndësishëm se është koha për të ndërruar dritaret.
Kondensimi në dritare, apo siç quhet shpesh “djersitja e xhamit”, ndodh kur ajri i ngrohtë dhe i lagësht brenda hapësirës bie në kontakt me sipërfaqen e ftohtë të xhamit. Në atë moment, avulli i ujit shndërrohet në pika uji.
Në disa raste kjo është normale, veçanërisht gjatë dimrit ose në ambiente me lagështi të lartë si banja dhe kuzhina. Megjithatë, ajo që pak njerëz e dinë është se vendi dhe shpeshtësia e kondensimit tregojnë gjendjen reale të dritareve tuaja.
Sinjali i parë: mjegullimi mes xhamave
Nëse vëreni se kondensimi nuk shfaqet vetëm nga jashtë apo nga brenda, por edhe mes shtresave të xhamit, kjo është shenjë e qartë e një problemi më serioz.
Kjo do të thotë se vulat izoluese janë dëmtuar dhe dritarja ka humbur funksionin kryesor – termoizolimin. Në këto raste, gazi izolues ndërmjet xhamave del jashtë, ndërsa lagështia hyn brenda, duke bërë që dritarja praktikisht të mos funksionojë më siç duhet.
Me fjalë të tjera, nuk është më vetëm problem estetik, por defekt funksional, transmeton Telegrafi.
Kur kondensimi bëhet alarm
Ekspertët theksojnë disa situata kur kondensimi nuk është më normal, por sinjal për reagim:
- kur shfaqet çdo ditë dhe në sasi të mëdha
- kur qëndron gjatë në xham dhe rrjedh poshtë kornizës
- kur paraqitet mes shtresave të xhamit
- kur shoqërohet me myk rreth dritares
Në këto raste, problemi shpesh nuk lidhet vetëm me ajrosjen, por me izolimin e dobët ose me dritare të vjetruara.
Kosto e fshehur që nuk e vini re
Dritaret e amortizuara nuk ndikojnë vetëm në pamjen e shtëpisë. Ato ndikojnë drejtpërdrejt në konsumimin e energjisë. Kur izolimi dobësohet, ajri i ngrohtë del jashtë dhe ai i ftohtë hyn brenda, duke bërë që sistemi i ngrohjes të punojë më shumë se sa duhet.
Rezultati? Fatura më të larta, rehati më e ulët dhe në plan afatgjatë, shpenzime më të mëdha.
Pse shumica reagojnë vonë
Arsyeja është e thjeshtë: kondensimi shpesh keqinterpretohet.
Shumë njerëz mendojnë se bëhet fjalë për një fenomen të përkohshëm apo “normal në dimër”. Edhe pse në disa raste kjo është e vërtetë, kondensimi i shpeshtë dhe i pazakontë pothuajse gjithmonë tregon një problem më të thellë me dritaret.
Nëse dritaret tuaja mjegullohen gjithnjë e më shpesh, sidomos nga brenda apo mes xhamave – mos e injoroni.
Sepse pikërisht ky sinjal “i padëmshëm” mund të jetë treguesi i parë se dritaret nuk po e mbrojnë më shtëpinë tuaj siç duhet. Dhe kur një dritare humb funksionin e saj, nuk është më çështje estetike, por cilësie jetese në hapësirën ku jetoni. /Telegrafi/