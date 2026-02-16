Kinezi gjen pllaka dhe çokollata brenda kutisë së iPhone 17 Pro Max, dhuratë nga kompania ku punon
Një burrë kinez ndau përvojën e tij të surprizës zhgënjyese kur ‘fitoi një iPhone 17 Pro Max’ në festën e fundvitit të kompanisë së tij, vetëm për të zbuluar pllaka qeramike, çokollata dhe karamele brenda kutisë.
Burri me emrin Jiang Jiang, i cili është nga provinca Guangdong, ishte jashtëzakonisht i lumtur kur u shpall fitues i iPhone 17 Pro Max, transmeton Telegrafi.
Ai vendosi të priste derisa të kthehej në shtëpi për të surprizuar gruan e tij, por emocioni i tij u shndërrua në tronditje kur hapi kutinë për të gjetur përmbajtjen e papritur.
Jiang kërkoi një falje nga organizatori i eventit, duke pretenduar se shakaja ishte poshtëruese.
"Prisja që viti 2026 të kishte një fillim me fat, dhe ata e shndërruan festën e fundvitit në një ngjarje të 1 Prillit për mua", tha Jiang.
Ai thuhet se tha se nuk ka nevojë për telefonin, por i kërkoi lojtarit që bënte shaka t'i kërkonte falje publikisht.
Nuk është e qartë se çfarë ndodhi më pas. Por organizatori i eventit thuhet se pranoi se e kishte ndërruar telefonin si shaka për të gjallëruar atmosferën, por Jiang u ndje i mashtruar dhe i turpëruar para kolegëve të tij.
Incidenti u bë viral në mediat sociale kineze, duke shkaktuar një debat të madh rreth dhuratës dhe reagimit të Jiang. /Telegrafi/