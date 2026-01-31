Këto janë veturat e reja më të qëndrueshme në raport me çmimin, zbulon studimi
Kur blini një veturë të re, zakonisht dy faktorë kryesojnë listën: çmimi dhe qëndrueshmëria.
Ju dëshironi diçka të përballueshme që do të zgjasë me vite.
Një studim i kohëve të fundit nga iSeeCars merr në konsideratë të dy faktorët, duke renditur veturat e reja më të qëndrueshme të vitit 2026 në krahasim me çmimet e tyre mesatare të listuara.
Analiza merr në konsideratë gjëra të tilla si jetëgjatësia, kostoja mesatare vjetore dhe çmimi i përgjithshëm.
Një total prej 25 veturash, kamionësh dhe SUV, u përfshinë në listën përfundimtare, me ndarje sipas stilit dhe madhësisë së karrocerisë.
Nuk është çudi që Honda Civic zë vendin e parë. Me një çmim mesatar prej 27,768 dollarësh, Civic ka një jetëgjatësi të pritur prej 13.5 vitesh.
Megjithatë, disa automjete kanë jetëgjatësi edhe më të madhe.
Mazda3 hatchback dhe Ford Ranger do t'ju zgjasin të dyja rreth 13.8 vjet. Toyota Tacoma duhet ta arrijë këtë jetëgjatësi deri në 15.7 vjet.
Më mbresëlënëse është se Lexus IS350 ka një jetëgjatësi mesatare prej 17.0 vjetësh.
Megjithatë, me këtë jetëgjatësi mbresëlënëse vjen edhe një çmim më i lartë.
Lexus IS350 kushton mesatarisht 50,945 dollarë, i ndjekur nga Ford Ranger me 43,797 dollarë dhe Nissan Frontier me 40,919 dollarë.
Një vështrim më i afërt në secilin lloj automjeti zbulon trende interesante.
SUV-i më i mirë, për shembull, është Mitsubishi Outlander Sport, me një jetëgjatësi të pritur prej 11.3 vjetësh.
I dyti pas Outlander Sport është Honda CR-V, që ka një jetëgjatësi të pritur prej 13.9 vjetësh.
Honda Civic ende i tejkalon të gjitha veturat e tjera, ndërsa Toyota Corolla me një jetëgjatësi të pritur prej 11.3 vjetësh.
Mazda3 hatchback, Volkswagen Jetta dhe Subaru Impreza nuk janë shumë prapa.
Kur bëhet fjalë për kamionët, Tacoma është modeli më i shitur. /Telegrafi/