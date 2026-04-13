Këshilli i Sigurisë më 1 mars parashikoi se sinagogat në Maqedoni mund të jenë nën kërcënim
Më 1 mars të këtij viti, Këshilli i Sigurisë i thirrur nga presidentja, Gordana Siljanovska Davkova parashikoi se sinagogat dhe objektet e komunitetit hebraik në Maqedoni mund të jenë nën kërcënim.
Ajo deklaroi një muaj e gjysmë më parë, pas mbledhjes së Këshillit se objekte të caktuara si sinagogat ose selia e komunitetit hebraik ose Muzeu i Holokaustit, si në vendin tonë, mund të jenë nën kërcënim.
"Ju ndoshta e dini se në të gjithë botën, objekte të caktuara si sinagogat ose selia e komunitetit hebraik ose Muzeu i Holokaustit, si në vendin tonë, mund të jenë nën kërcënim. Prandaj, atyre duhet t'u kushtohet kujdes dhe vëmendje e veçantë. Ne kemi marrë informacion nga autoritetet se po i monitorojnë këto procese dhe se këto objekte janë nën mbrojtje dhe kontroll, që do të thotë se nuk duhet të presim ndonjë surprizë.
Sigurisht, mendoj se në momente si këto është më mirë të nxirren përfundime të përgjithshme, sepse ngjarjet po ndryshojnë me një ritëm të shpejtë. Është shumë e rëndësishme t'i monitorojmë ato dhe të reagojmë në përputhje me rrethanat. Ndoshta një nga rolet më të rëndësishme në këtë është i juaji, i gazetarit, dhe mendoj se këto ditë po shkon siç duhet.
Ambasadorja izraelite në Maqedoninë e Veriut, Vivian Eisen, dje publikoi një video të përpjekjes për t'i vënë flakën sinagogës në Shkup.