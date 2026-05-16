Kërkohet edhe nga Real Madridi, Bayern Munich i nis negociatat me yllin e Man Cityt
Bayern Munich raportohet se po tregon interes të madh për Josko Gvardiol, me legjendën e klubit bavarez, Lothar Matthaus, që ka konfirmuar se tashmë kanë nisur kontaktet e para për një transferim të mundshëm nga Manchester City.
Duke folur për “Sky”, Matthaus zbuloi se Bayern po e monitoron nga afër ish-mbrojtësin e Bundesligës, i cili aktualisht luan te City, duke theksuar se Gvardiol – i cili më parë ishte pjesë e RB Leipzig – tashmë ka qenë temë diskutimi në bisedimet e hershme ku janë përfshirë edhe drejtuesit e klubit nga Mynihu.
Raportime shtesë, përfshirë edhe nga “TEAMtalk”, bëjnë të ditur se Bayern ka bërë pyetje edhe për gatishmërinë e 24-vjeçarit për ta konsideruar një lëvizje të tillë, teksa klubi po kërkon përforcime në mbrojtje para hapjes së afatit kalimtar veror.
Gvardiol iu bashkua Manchester Cityt në vitin 2023 nga RB Leipzig për rreth 90 milionë euro dhe ka qenë titullar i rregullt, ndonëse sezoni i tij aktual është ndikuar nga një frakturë në kockën e kërcirit.
Interesimi i Bayern lidhet edhe me shqetësimet e vazhdueshme në repartin defensiv, pasi lëndimet e Alphonso Davies dhe Hiroki Ito kanë nxjerrë në pah mungesën e thellësisë në krahun e majtë, duke nxitur diskutime të brendshme për përforcime në mbrojtje./Telegrafi/