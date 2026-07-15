Këngëtari i famshëm, i cili së fundmi pranoi se është homoseksual, po divorcohet nga gruaja e tij pas 14 vjetësh martesë
Vokalisti i Beartooth, Caleb Shomo, dhe gruaja e tij Fleur Shomo po divorcohen zyrtarisht pas 14 vjetësh martesë.
Çifti paraqiti kërkesë për divorc në Gjykatën e Lartë të Los Angeles në fillim të kësaj jave dhe nuk kanë fëmijë, raporton Page Six.
Caleb Shomo, i cili u martua me Fleur në prill të vitit 2012, njoftoi në Instagram në fund të majit se është homoseksual dhe krenar për identitetin e tij.
Në një postim emocional, ai përshkroi se sa kohë i duhej për ta pranuar veten. Fleur pranoi pas njoftimit të tij se lajmi e zuri në befasi dhe e lëndoi, por në të njëjtën kohë i dha mbështetje publike. Ajo tha se e donte dhe u kërkoi fansave t'i tregonin mirëkuptim dhe mbështetje.
Shumë fansa vlerësuan sinqeritetin dhe guximin e Shomit. "Dëgjoj dashuri dhe mbështetje. Postimi i tij është i fuqishëm", shkroi një përdorues në rrjetet sociale X.
Të tjerë theksuan sa e vështirë është të pranosh identitetin tënd pas vitesh fshehjeje. "Nuk është kurrë vonë të thuash se je gej", tha një ndjekës, duke shtuar se qëndrimi i gruas së tij është i denjë për respekt.
Megjithatë, një pjesë e publikut e kritikoi këngëtaren, duke besuar se Fleur u lëndua pas 14 vjetësh martesë. Disa e akuzuan se "i kishte marrë vite të tëra nga jeta", ndërsa të tjerë e mbrojtën, duke theksuar se një person që e kupton orientimin e tij seksual më vonë në jetë nuk do të thotë automatikisht se ka lënduar qëllimisht dikë.