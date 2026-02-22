Këmbësori goditet për vdekje në Fushë Kosovë
Një aksident tragjik ka ndodhur mbrëmjen e sotme rreth orës 20:30 në “Rrugën e Pejës”, te semaforët në fshatin Bresje të Fushë-Kosovës, ku një këmbësor ka humbur jetën pasi dyshohet se është goditur nga një veturë.
Aksidentin me fatalitet e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës, Daut Hoxha.
Sipas Hoxhës, ekipet relevante policore dhe autoambulanca kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes dhe janë duke u marrë me rastin.
“Një person është ndaluar në këtë fazë nga Policia dhe hetimet lidhur me rastin janë duke u kryer për të sqaruar rrethanat e këtij rasti”, ka deklaruar Hoxha.
Policia ka bërë të ditur se hetimet janë në zhvillim e sipër dhe se detaje të tjera do të bëhen publike pas përfundimit të veprimeve të para hetimore.
