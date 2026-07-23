Katie Holmes gëzon dashurinë e re: Ajo shëtiti nëpër New York me artistin Jason Yarmosky, duke i mbajtur dorën
Aktorja amerikane Katie Holmes tërhoqi sërish vëmendjen e publikut pasi u fotografua në New York me partnerin e saj të ri, artistin Jason Bard Yarmosky.
Çifti u pa të mbajtur për dore, dhe kjo ishte paraqitja e tyre e tretë publike së bashku në javët e fundit.
Holmes dhe Yarmosky morën pjesë së bashku në eventin "SoHo Sessions", i organizuar për të mbështetur punën e organizatës Animal League. Gjatë mbrëmjes, performoi këngëtarja Sienna Spiro, dhe aktorja zgjodhi një bluzë korali dhe pantallona lëkure të zeza për këtë rast.
Marrëdhënia e tyre tërhoqi vëmendjen për herë të parë në fillim të këtij muaji, kur u panë së bashku në një shfaqje të filmit "The Invite". Më pas u fotografuan duke mbajtur duart para kinemasë dhe, sipas mediave amerikane, ata ishin shumë të afërt gjatë shfaqjes.
Disa ditë më vonë, ata u fotografuan së bashku gjatë një darke në Manhattan, ku shkëmbyen fjalë të përzemërta. Në një moment, fotografët madje kapën momentin kur Holmes përqafoi partnerin e saj.
Jason Bard Yarmosky është një artist me bazë në Nju Jork, i njohur për pikturat dhe vizatimet e tij që eksplorojnë temat e plakjes, kalimit të kohës dhe kujtesës. Ai u diplomua në Shkollën e Arteve Pamore në Nju Jork dhe veprat e tij janë ekspozuar në muze të shumtë në të gjithë Shtetet e Bashkuara, përfshirë Muzeun e Artit në Bruklin.
Seria e tij e portreteve "Gratë e Përjetshme të Nju Jorkut", e cila u ekspozua në vitrinat e dyqanit luksoz Bergdorf Goodman në Fifth Avenue, tërhoqi vëmendje të veçantë.
Sipas mediave amerikane, Holmes dhe Yarmosky u takuan muajin e kaluar në një darkë të organizuar gjatë Festivalit Tribeca në New York, pas së cilës ata filluan një lidhje.
Kjo është lidhja e parë publike e Katie Holmes pas ndarjes nga muzikanti Bobby Wooten III, me të cilin ishte në një lidhje në vitin 2022. Përpara kësaj, ajo ishte në një lidhje me aktorin Jamie Foxx për gjashtë vjet.
Holmes ishte e martuar me Tom Cruise nga viti 2006 deri në vitin 2012, me të cilin ka një vajzë, Suri. Pas divorcit, asaj iu dha kujdestaria e vajzës së saj, e cila tani është 20 vjeçe. /Telegrafi/