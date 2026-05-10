Katër ministri të reja pa buxhet, rrezikojnë të mbyllin mandatin pa bërë ndonjë punë
Zgjerimi i kabinetit qeveritar me katër ministri të reja po shihet më shumë si barrë administrative sesa si nevojë funksionale.
Pa buxhet të miratuar këto dikastere rrezikojnë ta mbyllin mandatin pa bërë pothuajse asnjë punë. Njohësit thonë se kjo dëshmon mungesë serioze të planifikimit buxhetor dhe shton barrën mbi një qeveri që tashmë vepron me mandat të kufizuar.
Nga 15, kabineti qeveritar u zgjerua në 19 ministri.
Qeveria Kurti 3 shtoi edhe katër dikastere të reja krahasuar me përbërjen paraprake.
Por ani se i themeloi, i la pa buxhet për të funksionuar.
E pa mjete financiare, ato rrezikojnë ta mbyllin angazhimin në këtë mandat pa kryer ndonjë punë, aq më tepër kur ekzekutivi aktual po vepron me kompetenca të kufizuara si qeveri në detyrë.
“Këtu ministri që janë krijuar nuk kanë buxhet të ndarë dhe kjo është problematike, pse ka nevojë më u mbajt ato ministri për aq kohë sa nuk kanë buxhet sepse pa buxhet s’kanë mundësi as të punojnë. Thjeshtë kuptimi i saj është veç me i angazhu disa individ dhe me iu jep paga”, u shpreh Arton Dehmhasaj.
Mungesa e buxhetit, sipas njohësve nuk lë pasoja vetëm në administratë, por prek drejtpërdrejt edhe zhvillimin ekonomik, për shkak të mungesës së projekteve që do t’i shërbenin qytetarëve.
“I kemi katër ministri të cilat janë të krijuara në hedhjet e fundit e për të cilat nuk ka pasur miratim ë buxhetit, por ajo çfarë e karakterizon Kosovën në vitet e fundit është mungesa e transparencës në menaxhim të buxhetit dhe definitivisht kjo është brenga më e madhe që do ta sfidoj ardhmërinë e Kosovës”, thotë ekonomisit Safet Gërxhaliu.
Kjo thuhet se mund të zgjasë meqë vendi i tashmë është një në cilët zgjedhjesh, që do të mbahen me 7 qershor.
Ndërkaq që qeveria, vazhdon të jetë në detyrë, derisa vendi të ketë institucione të reja.