Kate Hudson dhe Matthew McConaughey mund të rikthehen në “How to Lose a Guy in 10 Days”
Pas më shumë se dy dekadash, një nga komeditë romantike më të dashura të viteve 2000 mund të rikthehet në ekranin e madh.
Paramount është duke zhvilluar vazhdimin e filmit “How to Lose a Guy in 10 Days”, ndërsa Kate Hudson është angazhuar si producente e projektit.
Sipas raportimeve të industrisë, projekti ndodhet ende në fazat e hershme të zhvillimit dhe skenaristi i filmit nuk është përcaktuar.
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Për këtë arsye, as historia dhe as kasti përfundimtar nuk janë vendosur ende.
Megjithatë, Paramount dhe producentët synojnë të rikthejnë Kate Hudson dhe Matthew McConaughey në rolet e tyre ikonike, Andie Anderson dhe Benjamin Barry.
Rikthimi i tyre nuk është konfirmuar zyrtarisht dhe do të varet nga skenari dhe marrëveshjet me aktorët.
Hudson do ta bashkëprodhojë filmin me producenten Stacey Sher përmes kompanisë Shiny Penny.
Ndërkohë, detajet e projektit mbeten ende të panjohura.
Filmi origjinal, i publikuar në vitin 2003, tregonte historinë e gazetares Andie Anderson, e cila përpiqet të largojë një mashkull nga vetja për nevojat e një artikulli, gjersa Benjamin Barry vendos bast se mund ta bëjë atë të dashurohet me të brenda dhjetë ditësh.
Me Kate Hudson dhe Matthew McConaughey në qendër, filmi u shndërrua në një sukses të madh komercial, duke arkëtuar rreth 177 milionë dollarë në mbarë botën, kundrejt një buxheti prej 50 milionë dollarësh. /Telegrafi/