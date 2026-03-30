Kasami: Korridori 8 do të kalojë kah Struga
Kryetari i Komunës së Tetovës Bilall Kasami, në një intervistë në Alsat, ka folur për Korridorin 8, ku tha se ky projekt i madh infrastrukturor do të kalojë edhe kah qyteti i Strugës.
"Nuk di ndonjë korridor tjetër ku do të kalojë Korridori 8. Duhet të bëjmë distinkcion të qartë në mes zgjidhjes teknike, dhe projektit si interes strategjik i vendit që lidh disa vende të NATO-së dhe BE-së. Është ndër korridoret më të rëndësishme të vendeve pan-evropiane, pjesë e të cilit do të jetë edhe Maqedonia e Veriut. Të thuhet se Korridori 8 nuk do të kalojë kah Struga nuk është informacion i saktë".
"Është çështje të cilën na e ka lënë si problem qeveria paraprake. Se Korridori 8 nuk do të kalojë kah Struga nuk e ka thënë as kryeministri. Ky korridor lidh shqiptarët e Maqedonisë me ata të Shqipërisë, por përskaj kësaj ky është projekt i rëndësishëm edhe për Maqedoninë e Veriut. Sa është i rëndësishëm për shqiptarët dhe Shqipërinë, aq i rëndësishëm është edhe për Maqedoninë", tha mes tjerash Kasami.
Kasami tha se nuk do të ndryshohet trajektorja e Korridorit 8 dhe se po punohet me intensitet të lartë.