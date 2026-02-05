Karim Benzema shkëlqen në debutim me Al Hilal – francezi shënon het-trik
Karim Benzema ka pasur një debutim spektakolar me fanellën e Al Hilal, duke realizuar një het-trik në ndeshjen e tij të parë me skuadrën saudite.
Sulmuesi francez shënoi në minutat 31’, 60’ dhe 64’, duke i dhënë Al Hilalit epërsinë e qartë 3-0 në këtë takim.
Ai luajti 73 minuta për tu larguar pastaj nga fusha nga trajneri Simone Inzaghi.
Benzema iu bashkua Al Hilalit vetëm 72 orë më parë, pas largimit nga Al Ittihad – një transferim që shkaktoi reagime të shumta dhe debat të madh në Arabinë Saudite.
Fituesi i Topit të Artë 2023 ishte protagonist edhe sezonin e kaluar, duke ndihmuar Al Ittihadin të fitonte titullin e kampionit, përpara se të bënte kalimin e bujshëm te rivali i madh, Al Hilal.
Kalimi i Benzemas në Al Hilal, vetëm se përforcon pozitat e klubit lider në renditje. /Telegrafi/