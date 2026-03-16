Kandidati për kryeministër danez pranon se ka përdorur kokainë
Lideri i Aleancës Liberale, Alex Vanopslagh, zbuloi në një postim në Facebook të dielën se kishte marrë kokainë ndërsa shërbente si kryetar i partisë, pas presionit nga media daneze.
"Pra, po, kam provuar të marr kokainë gjatë kohës sime të hershme si kryetar i partisë. Ndodhi një ose dy herë më së shumti në një mjedis festiv - dhe sigurisht, kurrë ndërsa isha në punë", shkroi Vanopslagh, partia e të cilit me prirje të djathta është aktualisht e treta në sondazhet e fundit përpara zgjedhjeve të 24 marsit.
Kandidati 34-vjeçar për kryeministër, i cili po sfidon Mette Frederiksen, u kritikua për refuzimin fillestar për t'iu përgjigjur pyetjes - një pyetje që tani po u drejtohet të gjithë udhëheqësve të partive në Danimarkë përpara se qytetarët të shkojnë në votime javën e ardhshme, transmeton Telegrafi.
Vanopslagh tha se ka ndryshuar stilin e tij të jetesës që atëherë, pas një periudhe sëmundjeje.
“Që kur kam kaluar sëmundjen time të lidhur me stresin, nuk kam prekur asgjë tjetër përveç një gote vere. Nuk është pikërisht diçka që dua ta ndaj, sepse e di se si do ta paraqesë media. Tashmë mund t’i imagjinoj titujt e gazetave”, shkroi Vanopslagh, duke shpresuar që danezët në vend të kësaj “do të më gjykojnë për atë që jam sot”.
“Kjo flet vetë”, tha Frederiksen, kur u pyet nëse Vanopslagh mund të jetë ende kandidate për të marrë rolin e saj.
Troels Lund Poulsen, udhëheqës i Venstre të qendrës së djathtë dhe kandidat për kryeministër nga “blloku blu” i Danimarkës me prirje të djathta, pjesë e të cilit është Aleanca Liberale, u pyet nëse mund të punonte me Vanopslagh.
“Varet nga Aleanca Liberale. Nuk jam unë ai që do ta vendos këtë”, tha Poulsen, i cili ka marrë mbështetje nga partitë e tjera të bllokut blu, përveç asaj të Vanopslagh, e cila zgjodhi të kandidonte për këtë pozicion.
Venstre është aktualisht pjesë e qeverisë së koalicionit me Social Demokratët e Frederiksen.
Udhëheqësi i Aleancës Liberale loboi gjithashtu në vitin 2023 për të legalizuar shitjen e kokainës në farmaci, nëse një burrë i rritur "e ka jetën nën kontroll dhe tre herë në vit në ndonjë festë mund të dëshirojë të marrë kokainë". /Telegrafi/