Kandidatët danezë i drejtohen saunave për të fituar mbështetjen e votuesve
Dy politikanë nga Social Demokratët e Danimarkës kanë zgjedhur një mënyrë mjaft të pazakontë për të zhvilluar fushatën e tyre elektorale: ata po vizitojnë saunat për t’u takuar dhe për të biseduar me votuesit.
Kjo qasje e veçantë vjen ndërsa ata përpiqen të gjejnë mënyra të reja për të arritur njerëzit dhe për të krijuar një lidhje më të afërt me komunitetin përpara zgjedhjeve të përgjithshme që do të mbahen më 24 mars.
Në vend të takimeve tradicionale në salla ose kafene, politikanët po zgjedhin ambientet relaksuese të saunave, ku mund të bisedojnë më lirshëm dhe pa formalitete. Ideja pas këtij nisma është që votuesit të ndihen më rehat dhe të kenë mundësi të diskutojnë çështje politike në një atmosferë më të ngrohtë dhe personale.
Ekspertët politikë vënë në dukje se ky lloj fushate mund të duket i pazakontë, por mund të sjellë rezultate të rëndësishme, pasi krijon një imazh të afërt dhe të prekshëm të kandidatëve.
Ndërkohë, disa qytetarë e shohin këtë si një mënyrë interesante dhe relaksuese për të takuar politikanët, duke thënë se përvoja e bisedës në sauna është më e natyrshme sesa debatet e zakonshme elektorale.
Kjo iniciativë nënvizon përpjekjen e partisë për të inovuar në mënyrën se si lidhen me qytetarët dhe tregon se fushatat elektorale mund të ndjekin edhe rrugë krejtësisht të papritura për të fituar besimin dhe mbështetjen e votuesve.