Kancelari gjerman: Anëtarësimi i Ukrainës në BE në vitin 2027 është jorealist
Kancelari gjerman Friedrich Merz ka thënë se anëtarësimi i Ukrainës në Bashkimin Evropian më 1 janar 2027, nuk është i mundur.
Merz i bëri këto komente të mërkurën, pas bisedimeve me partnerët e tij të koalicionit në Berlin.
"Anëtarësimi më 1 janar 2027 është jashtë diskutimit. Nuk është i mundur", shtoi ai, transmeton Telegrafi.
Merz vuri në dukje se çdo vend që kërkon të anëtarësohet në BE duhet së pari të përmbushë kriteret e Kopenhagës, një proces që zakonisht zgjat disa vjet.
Ndërkohë, ai theksoi se Ukrainës i duhet një perspektivë e besueshme që do të hapte rrugën për anëtarësim në planin afatgjatë.
"Ne mund ta sjellim ngadalë Ukrainën më afër Bashkimit Evropian gjatë rrugës. Kjo është gjithmonë e mundur, por një anëtarësim kaq i shpejtë thjesht nuk është i realizueshëm", shtoi ai.
Duke komentuar përfundimin e luftës me Rusinë, Merz tha se aktualisht ka përparësi të tjera.
"Ne jemi në kontakt të ngushtë me delegacionet e SHBA-së dhe Ukrainës. Ne gjithashtu kemi hartuar dokumentet së bashku, dhe është mirë që tani po zhvillohen bisedime të drejtpërdrejta midis Ukrainës dhe Rusisë. Ne po i shoqërojmë këto bisedime me mbështetje të madhe dhe shpresën e madhe se ato do të arrijnë në një përfundim sa më shpejt të jetë e mundur", theksoi ndër tjera kancelari gjerman.
Dpa vuri në dukje se komentet e Merz erdhën pasi kolegu i tij i partisë dhe Ministri i Jashtëm gjerman Johann Wadephul, kishin thënë se Ukraina meriton një shans të drejtë për t'u bashkuar me BE-në.
"Një arkitekturë paqeje e qëndrueshme në Evropë kërkon që Ukraina të ketë një shans të drejtë për t'u bashkuar me Bashkimin Evropian", shtoi ai.
Megjithatë, ai e bëri të qartë se, ashtu si me kandidatët nga Ballkani Perëndimor, nuk mund të ketë rrugë të shkurtra për Kievin.
"Një nga garancitë kryesore të sigurisë që mund t'i japim Ukrainës në këtë kohë, dhe sipas mendimit tim duhet ta japim, është një perspektivë realiste për t'u bashkuar me Bashkimin Evropian", tha ndër tjera.
Wadephul tha se një hap i tillë mund të duket i largët aktualisht. Megjithatë, ai argumentoi se sigurimi i fitores së Ukrainës në luftën e saj kundër agresionit rus mbetet në interes të Gjermanisë dhe Evropës. /Telegrafi/