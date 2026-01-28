Kampioni i UFC-së po shet një vilë me vlerë 3.5 milionë euro, një kundërshtar e “zë ngushtë” me ofertë
Kampioni i peshave të lehta të UFC-së, Ilia Topuria, u divorcua së fundmi nga gruaja e tij, Giorgina Uzcategui Badell dhe tashmë ka vendosur të shesë një nga pronat e tyre të përbashkëta.
Të dy ishin të martuar për më pak se dy vjet, përpara se së fundmi t’i jepnin fund lidhjes së tyre dhe të fillonin procedurat e divorcit.
Pas divorcit, Topuria vendosi të shiste vilën e tij në një nga pjesët më luksoze të Madridit, ku kishte edhe një palestër të vogël dhe shpesh stërvitej atje.
Sipas mediave spanjolle, çmimi me të cilin Topuria po e shet vilën e tij luksoze është 3.5 milionë euro.
Ilia Topuria has put his $3.5M home up for sale this month
He shared this house with his ex wife, it's located in one of the most luxurious parts of Madrid, he also frequently trained there
It had a gym where he trained, a spa, 24/7 security and a 6 car garage
via @infobae pic.twitter.com/oHq950ahkF
— ACD MMA (@acdmma_) January 27, 2026
Interesante është se pas lajmit për shitjen e vilës, në kontakt ka rënë edhe Arman Tsarukyan, rivali i Topurias në peshat e lehta në UFC.
Tsarukyan duhej të ishte rivali i radhës i Topurias, i cili duhej të mbronte rripin e tij kundër armenit, por vendosi të bënte një pushim nga karriera e tij për shkak të divorcit.
I’ll buy your house if you agree to fight me next @Topuriailia https://t.co/AzxMueFZuR
— Arman Tsarukyan UFC (@ArmanUfc) January 28, 2026
“Do ta blej shtëpinë tënde nëse pranon të jesh kundërshtari yt i radhës", shkroi Tsarukyan në profilin e tij në platformën X.
Armeni është në një seri prej pesë fitoresh në UFC dhe aktualisht është pretendenti i dytë më i renditur në kategorinë e lehtë, pasi Justin Gaethje u bë i pari fundjavën e kaluar. Ai mundi Paddy Pimblett në një ndeshje për titullin e përkohshëm. /Telegrafi/