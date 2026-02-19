Kallëzim penal ndaj katër personave nga Shtipi, keqpërdorën detyrën zyrtare dhe dëmtuan buxhetin për 297.730 denarë
SPB Shtip ka ngritur kallëzim penal kundër J.V. (83), V.Dz. (80) dhe T.A. (68), të gjithë nga Shtipi, për shkak të ekzistencës së dyshimeve të bazuara se kanë kryer vepër penale të vazhdueshme "keqpërdorim të pozitës dhe autoritetit zyrtar" dhe vepër penale të vazhdueshme "mashtrim në marrjen e një kredie ose përfitimi tjetër", si dhe kundër Z.S. (44) nga Shtipi për shkak të ekzistencës së dyshimeve se ajo ka kryer një vepër penale të vazhdueshme "mashtrim në marrjen e një kredie ose përfitimi tjetër".
Tre të pandehurit e parë, në periudhën nga shtatori 2012 deri në tetor 2024, në cilësinë e kryetarëve të Shoqatës së Punëtorëve me Aftësi të Kufizuara - Shtip, i kanë transferuar pagat ditore që e pandehura e katërt Z.S. i fitonte si sekretare e shoqatës në llogarinë e transaksionit të nënës së saj, në mënyrë që asaj të mos i mohohet e drejta e saj për ndihmë sociale për fëmijë dhe arsim.
"Z.S., duke paraqitur fakte të rreme, e ka mashtruar kryetaren e re të shoqatës se i ka borxh nënës së saj dhe në emër të shoqatës ka lidhur marrëveshje për cedimin e kërkesave me nënën e saj, dhe pas vdekjes së nënës së saj, ajo e ka lidhur të njëjtën marrëveshje me vajzën e saj".
"Gjithashtu, të pandehurit e parë dhe të dytë kanë bërë pagesa për veten e tyre dhe persona të tjerë për seancat që nuk janë mbajtur, si dhe kanë paguar ndihmë financiare të njëhershme personave që nuk kishin të drejtë për një ndihmë të tillë. I pandehuri i tretë ka lidhur një marrëveshje për qira të hapësirës banesore gjatë periudhës kur ishte në fuqi shpallja për qira të hapësirës banesore, pra pa i marrë në konsideratë të gjitha kërkesat e paraqitura".
"Në disa raste, ai ka paguar para nga llogaria e tij zyrtare në llogarinë e tij të transaksionit, si dhe ka bërë pagesë të paligjshme parash për një person juridik për aktivitete të dyshuara të kryera në sektorin e ushqimit. Me këto veprime, tre të pandehurit e parë e kanë dëmtuar buxhetin e shoqatës në një shumë totale prej 297.730 denarësh, dhe i kanë mundësuar të pandehurit të katërt të fitojë përfitim të paligjshëm pasuror prej 88.234 denarësh", thonë nga MPB.