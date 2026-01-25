Kallëzim penal kundër 46 vjeçarit nga Shkupi, mashtroi një të moshuar për aksident të rremë
Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftojnë se SPB-Manastir ka ngritur kallëzim penal kundër një 46 vjeçari nga Shkupi për shkak të dyshimit për kryerjen e veprës penale “mashtrim” sipas nenit 247 të Kodit Penal.
Njoftimi i plotë nga MPB:
“Më 25.01.2026, SPB Manastir, në koordinim me Departamentin e Policisë Kriminalistike pranë BSP-së, në Prokurorinë Themelore Publike Manastir paraqiti kallëzim penal kundër M.A. (46) nga Shkupi, për shkak të dyshimit për kryerjen e veprës penale “Mashtrim” sipas nenit 247 të Kodit Penal.
Më 11.11.2025, një 72-vjeçare nga fshati Bukovë është mashtruar përmes telefonit nga një person që u paraqit si inspektor policie dhe e informoi në mënyrë të rreme se vajza dhe dhëndri i saj kishin shkaktuar aksident trafiku. Nën kërcënim dhe bindje të rreme, e dëmtuara la 40.000 denarë dhe 1.500 dollarë amerikanë në një lokacion të dakorduar në Manastir. Pasi ka kuptuar se ngjarja nuk ishte e vërtetë, rasti është denoncuar në polici. Më 24.01.2026, i dyshuari është privuar nga liria në pikën kufitare Qafë Thanë dhe e ka pranuar plotësisht veprën”, njoftojnë nga Ministria e Punëve të Brendshme.