Kallas i kundërpërgjigjet SHBA-së: Evropa nuk është në zhdukje
Kaja Kallas hodhi poshtë pretendimet se Evropa po përballet me një rënie qytetëruese që mund të çojë në zhdukjen e saj në përgjigje të kritikave të SHBA-së në lidhje me trajektoren e kontinentit.
Kryediplomatja e BE-së kundërshtoi premisën se "Evropa e zgjuar dhe dekadente" po përballet me zhdukjen e qytetërimit.
Komentet e saj vijnë pasi Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, tha gjatë Konferencës së Sigurisë në Mynih se Perëndimi kolektiv ka nevojë për ripërtëritje pas dekadash politikash të keqhartuara, shkruan euronews.
Vitin e kaluar, një rishikim i diskutueshëm i sigurisë kombëtare të SHBA-së tha se Evropa po përballet me një kërcënim ekzistencial nëse nuk ndryshon drejtimin e disa prej politikave të saj të rëndësishme, duke përmendur migracionin si një faktor destabilizues.
Ai gjithashtu sugjeroi që administrata amerikane do të ofrojë mbështetje për partitë politike që i rezistojnë politikave të Brukselit nga brenda.
Rubio i përsëriti këto shqetësime në Mynih, edhe pse theksoi se SHBA-të dhe Evropa janë të ndërthurura nga një trashëgimi e përbashkët dhe lidhje historike.
Megjithatë, ai kritikoi ashpër migrimin e "kufijve të hapur", një qasje "kulti" ndaj politikave klimatike dhe atë që ai e quajti një strategji të qëllimshme të deindustrializimit që e ka varfëruar dhe e ka dobësuar Perëndimin.
Duke reaguar ndaj fjalimit, Kallas theksoi se mesazhi i Rubios për unitetin transatlantik është i rëndësishëm, por gjithashtu vuri në dukje se ka çështje për të cilat të dyja palët nuk mund të bien dakord, ndërkohë që mbrojnë vlerat evropiane.
"Mesazhi se Amerika dhe Evropa janë të ndërthurura, kanë qenë në të kaluarën dhe do të jenë në të ardhmen, është i rëndësishëm", tha ajo.
"Është gjithashtu e qartë se nuk biem dakord për të gjitha çështjet dhe kjo do të mbetet kështu edhe në të ardhmen”, shtoi Kallas.
Kallas argumentoi gjithashtu se BE-ja mbetet një projekt politik tërheqës për shumë vende që kërkojnë të bashkohen, nga Ukraina deri te Ballkani Perëndimor, duke sinjalizuar të kundërtën e rënies.
"Ndryshe nga ajo që disa mund të thonë: Evropa e zgjuar dhe dekadente nuk po përballet me zhdukjen e qytetërimit. Në fakt, njerëzit ende duan të bashkohen me klubin tonë", theksoi ajo.
Në fjalën e saj, Kallas paralajmëroi gjithashtu kundër shpërblimit të Rusisë në tryezën e negociatave, ndërsa një raund i ri bisedimesh dypalëshe midis Kievit dhe Moskës, i ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara, për t'i dhënë fund luftës, do të zhvillohet javën e ardhshme në Gjenevë.
"Kërcënimi më i madh që paraqet Rusia tani është se ajo fiton më shumë në tryezën e negociatave sesa ka arritur në fushën e betejës", tha ajo.
"Sot, Rusia është e shkatërruar”, përfundoi diplomatja. /Telegrafi/