Kalifornia planifikon rrjet autobusësh super të shpejtë deri në 225 km/h
Departamenti i Transportit të Kalifornisë (Caltrans) po harton plane që mund të ndryshojnë konceptin e transportit publik në Shtetet e Bashkuara.
Në vend që të investohen miliarda dollarë në ndërtimin e linjave hekurudhore, tani po shqyrtohet mundësia e krijimit të një rrjeti autobusësh super të shpejtë. Sipas këtij plani, autobusë të ndërtuar posaçërisht do të mund të arrijnë shpejtësi deri në 225 km/h në segmente të veçanta të autostradave, raporton The Drive.
Ideja është që këta autobusë të lidhin qytetet kryesore si San Diego, Los Angeles dhe San Francisco. Edhe nëse shpejtësia mesatare do të ishte rreth 160 km/h në disa pjesë të rrugës, udhëtimi nga Los Angeles në San Francisco do të zgjaste më pak se katër orë. Kjo është vetëm rreth një orë më shumë se një tren i shpejtë, por opsioni i autobusëve ka një avantazh të madh: kostoja më e ulët.
Ndërtimi i korsive të dedikuara për autobusë përgjatë autostradave ekzistuese kërkon shumë më pak investime fillestare krahasuar me blerjen e tokës dhe vendosjen e linjave hekurudhore. Për më tepër, fleksibiliteti është shumë më i madh, pasi linjat mund të ndryshohen më lehtë nëse rezulton se një rrugë ka pak pasagjerë, gjë që është e pamundur në sistemet me binarë fikse.
Megjithatë, për realizimin e projektit nevojitet më shumë sesa thjesht rregullim i sipërfaqes së rrugës. Autostradat aktuale në SHBA janë të dizajnuara për shpejtësi rreth 120–135 km/h, ndërsa për autobusë që arrijnë 225 km/h do të kërkohej infrastrukturë krejtësisht e re dhe më e avancuar.
Caltrans e sheh këtë projekt si një zgjidhje potenciale për lidhjen e qyteteve më të vogla dhe destinacioneve turistike që janë shumë larg për t’u mbuluar me linja hekurudhore. Në këtë mënyrë, një rrjet autobusësh super të shpejtë mund të lidhte të gjithë shtetin me një kosto shumë më të ulët se hekurudhat.
Megjithatë, për momentin nuk ka një afat të qartë për fillimin e projektit. Caltrans e paraqet atë si një shtesë të programit të tij të trenave të shpejtësisë së lartë. Si çdo projekt i madh infrastrukturor, ai kërkon vendime politike dhe buxhete të mëdha. /Telegrafi/