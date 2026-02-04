Kali i bllokuar shpëtohet nga "një pellg i ngrirë" në Kentucky
Një kalë i mbetur i bllokuar në akull u shpëtua me sukses nga zjarrfikësit në shtetin e Kentucky.
Sipas Departamentit të Zjarrfikësve të Qarkut Franklin, ekipet ndërhynë pas disa telefonatave që raportonin se kali kishte dalë mbi një pellg të ngrirë dhe nuk mund të qëndronte në këmbë për shkak të sipërfaqes së rrëshqitshme.
Zjarrfikësit arritën ta tërhiqnin kafshën, e quajtur Shooter, drejt bregut.
Pas shpëtimit, u konstatua se kali nuk kishte pësuar lëndime serioze.
Autoritetet njoftuan se Shooter po shërohet mirë dhe është jashtë rrezikut. /Telegrafi/
