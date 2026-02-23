“Ka ndikim të madh”, Michael Carrick e pranon se do të jetë vështirë për ta zëvendësuar Casemiron
Trajneri Michael Carrick ka pranuar se do të jetë e vështirë për Manchester United të zëvendësojë veteranin Casemiro kur të largohet nga klubi në fund të sezonit.
Ylli brazilian nuk do ta vazhdojë me gjigantin anglez në fundin e sezonit, kurse ende nuk dihet për destinacionin e ardhshëm.
Duke folur për rëndësinë e rolit të mesfushorit defensiv, Carrick theksoi ndikimin e madh që Casemiro ka pasur në skuadër.
“Po, mirë, dëgjoni, është një pozicion i rëndësishëm. Pa qenë i njëanshëm, padyshim si ish-mesfushor, por mendoj se është një rol shumë i rëndësishëm për të lidhur gjithçka bashkë”.
“Aty je i lidhur me gjithë ekipin, dhe kjo ndonjëherë është emocionalisht, pak edhe mendërisht, duke treguar qetësi dhe kuptim të lojës”.
“Case ka pasur ndikim të madh brenda grupit në këtë aspekt. Kështu që është diçka për të cilën jemi plotësisht të vetëdijshëm për të ardhmen, pa dyshim”, deklaroi ai.
Man Utd aktualisht renditet në pozitën e pestë në kampionatin anglez me 45 pikë, kurse ka për objektiv një vend në top katër./Telegrafi/