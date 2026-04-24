“Ka ADN-në e Barcelonës” – Arteta përmendet si pasardhës i Flickut
Mikel Arteta është përfolur si një kandidat i mundshëm për të marrë drejtimin e Barcelonës në të ardhmen, edhe nëse nuk arrin ta udhëheqë Arsenalin drejt titullit në Ligën Premier.
Ish-mbrojtësi i Barcelonës, Miguel Nadal, vlerëson se identiteti taktik i spanjollit dhe rrënjët e tij të lidhura me La Masia e bëjnë atë “përshtatjen perfekte” për gjigantin katalanas.
Sipas Nadal, trajneri i Arsenalit shihet si pasardhës i natyrshëm për stolin e Barcelonës, duke këmbëngulur se Arteta ka “ADN-në” e nevojshme për të drejtuar klubin.
Pavarësisht presionit të madh në Londrën Veriore që Arteta të fitojë Ligën Premier, Nadal beson se reputacioni i tij në Kataloni nuk ndikohet nga numri aktual i trofeve.
Në një prononcim për BetBrothers, Nadal argumentoi se periudhat më të suksesshme të Barcelonës shpesh janë ndezur nga trajnerë që nuk kishin një “vitrinë” të pasur trofesh para se të merrnin postin.
Ai përmendi emërimet e Pep Guardiolës dhe Luis Enrique si dëshmi se përputhja me stilin e klubit dhe një personalitet i fortë janë elementët më vendimtarë për një emërim të suksesshëm.
“Barcelona ka pasur disa nga trajnerët më të mirë pa ardhur të paraprirë nga titujt”, u shpreh ai. Guardiola erdhi nga ekipi B, edhe Luis Enrique po ashtu. Bëhet fjalë për të parë një personalitet, një stil që mund të përshtatet natyrshëm”.
“Arteta e nisi me Guardiolën, por tani te Arsenali po kalon një periudhë të shkëlqyer. Mendoj se, sa u përket trajnerëve, nuk është gjithmonë e nevojshme të shohësh nëse CV-ja paraprihet nga titujt apo jo”.
“Bëhet fjalë edhe për të parë diçka ndryshe. Jo vetëm sepse ai ka qenë lojtar i Barcelonës, unë ende mendoj se ai ka vendin e tij për të mbajtur peshën e ekipit”, ka deklaruar Nadal./Telegrafi/