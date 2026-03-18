Juventusi synon t'ia rrëmbejë Romës kapitenin
Me kontratën e tij me Romën që po i afrohet fundit dhe klubi që po punon për një rinovim, Lorenzo Pellegrini pritet të jetë një nga emrat më të përfolur në merkaton e verës.
Mesfushori italian ka tërhequr vëmendjen e Juventus, duke shtuar spekulimet për një lëvizje të mundshme në muajt e ardhshëm.
Si zakonisht, afrimi i afatit kalimtar sjell një valë të madhe thashethemesh dhe interesimesh nga klubet më të mëdha. Në këtë kontekst, situata e Romës paraqitet mjaft e ndërlikuar, pasi klubi duhet të marrë një vendim të rëndësishëm për të ardhmen e kapitenit të tij.
Lorenzo Pellegrini (29 vjeç) mund të largohet si lojtar i lirë këtë verë nëse nuk arrihet marrëveshje për rinovim, duke e bërë atë një mundësi shumë tërheqëse në treg.
Sipas raportimeve të La Gazzetta dello Sport, Juventusi është i gatshëm të bëjë një lëvizje konkrete për të siguruar shërbimet e mesfushorit ofensiv dhe lojtarit të kombëtares italiane.
Nëse transferimi realizohet, klubi nga Torino do të fitonte një përforcim cilësor për repartin e mesfushës. Nga ana tjetër, Roma mbetet e vendosur për ta mbajtur lojtarin në Olimpico, megjithëse është e vetëdijshme për presionin që vjen nga Juventusi.
E ardhmja e Pellegrinit mbetet ende e paqartë dhe pritet të jetë një nga çështjet më të nxehta të merkatos së verës, pasi edhe skuadrat angleze si Newcastle United, Tottenham Hotspur dhe Arsenal kanë shprehur interesim për të. /Telegrafi/