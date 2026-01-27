Juventusi është gati ta bëjë Yildizin lojtarin më të paguar me kontratën e re
Juventusi thuhet se është afër zgjatjes së kontratës së yllit të tyre, Kenan Yilidz dhe se i riu së shpejti mund të bëhet lojtari më i paguar në klub sapo të rinovojë kontratën.
20-vjeçari Yildiz po kalon një sezon të shkëlqyer 2025/26 deri më tani. Ai ka shënuar tetë gola në Serie A, tashmë një përmirësim nga numri i sezonit të kaluar, është një gol larg shifrave dyshifrore në të gjitha garat, dhe kontributet e tij totale në gola në të gjitha garat arrijnë në 17 nga 29 paraqitje.
Yildiz është i lidhur tashmë me një kontratë për të paktën tre vjet të tjera në Torino, me një kontratë që zgjat deri në vitin 2029, por Bianconerët nuk duan të marrin rreziqe dhe janë të përgatitur ta shpërblejnë lojtarin e kombëtares turke me një marrëveshje të re dhe të përmirësuar për të shmangur çdo interes nga burime të tjera.
Sipas mediumeve La Gazzetta dello Sport dhe Tuttosport, Juventusi është afër zgjatjes së kontratës me Yildiz.
Raportet e së martës pohojnë se familja e Yildiz është takuar me drejtuesit e klubit disa herë dhe se trajneri Luciano Spalletti ka dhënë miratimin e tij për zgjatjen e kontratës.
Yildiz është i lidhur tashmë me një kontratë që vlen deri në verën e vitit 2029, por një zgjatje e re mund ta lidhë atë me klubin deri në vitin 2030 ose potencialisht në vitin 2031.
Raportet gjithashtu shtojnë se Juventusi është i përgatitur t’i ofrojë Yildizit një pagë vjetore prej rreth 6 milionë eurosh, pak më e lartë se ajo e nënshkrimit të verës, Jonathan David, i cili mbërriti si transferim i lirë.
Me Dusan Vlahovic që ka gjithnjë e më shumë gjasa të largohet nga Juventusi sapo të skadojë kontrata e tij në fund të sezonit 2025/26, dhe sapo Yildiz të nënshkruajë marrëveshjen e tij të re, 20-vjeçari mund të bëhet lojtari më i paguar në klub. /Telegrafi/