Justin Bieber shijon momente të qeta peshkimi me djalin Jack Blues, pas performancave në Coachella
Justin Bieber ka kaluar nga skena e Coachella-s në një pushim të qetë familjar, duke shijuar kohë me djalin e tij 20-muajsh, Jack Blues.
Këngëtari 32-vjeçar ndau në Instagram disa fotografi ku shihej duke peshkuar me të birin buzë një liqeni, në një atmosferë të qetë dhe relaksuese.
Në imazhe, Bieber shfaqet i ulur në skelë me djalin në krah, ndërsa mban shkopin e peshkimit, shkruan DailyMail.
Ai ishte veshur në mënyrë të thjeshtë, me bluzë blu të errët dhe pantallona të shkurtra, ndërsa Jack Blues kishte veshje të ngrohtë dhe atlete.
Ky moment familjar vjen menjëherë pas performancave të tij në Coachella, ku Bieber thuhet se ka fituar rreth 10 milionë dollarë (afërsisht 9.3 milionë euro).
Gjatë festivalit, ai interpretoi këngë nga albumi i tij më i ri “Swag”, si dhe disa hite të vjetra, duke marrë reagime të ndryshme nga publiku.
Në njërën nga netët e festivalit, ai i dedikoi disa fjalë bashkëshortes së tij Hailey Bieber dhe djalit të tyre, duke i përmendur gjatë performancës, ndërsa Hailey ishte e pranishme në publik dhe e mbështeti nga afër.
Pas eventit, Hailey ka shprehur publikisht krenarinë e saj për bashkëshortin, duke ndarë edhe momente familjare në rrjete sociale dhe duke e cilësuar fundjavën si shumë të veçantë. /Telegrafi/