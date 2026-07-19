Justin Bieber shfaq fizikun e tij në performancën para finales së Kupës së Botës
Justin Bieber bëri një paraqitje surprizë në Fanatics Fest në New York, vetëm një ditë përpara se të ngjitet në skenën e shfaqjes së pjesës së parë të finales së Kupës së Botës FIFA.
Këngëtari 32-vjeçar doli fillimisht në skenë i veshur me një bluzë, të cilën e hoqi pak më vonë, duke shfaqur fizikun e tij të tonifikuar dhe tatuazhet, ndërsa interpretoi disa nga hitet e tij, përfshirë këngën “YUKON”.
Për paraqitjen e tij, Bieber zgjodhi pantallona të shkurtra, një kapelë bejsbolli dhe syze dielli, ndërsa energjia e performancës ngriti në këmbë publikun e pranishëm, shkruan DailyMail.
Fanatics Fest është një aktivitet i dedikuar sportit dhe argëtimit, ku morën pjesë edhe emra të njohur si Tom Brady, Serena Williams, Lindsay Vonn, James Harden dhe Candace Parker.
Të dielën, Justin Bieber do të jetë një nga artistët që do të performojnë në shfaqjen historike të pjesës së parë të finales së Kupës së Botës FIFA, së bashku me Madonna, Shakira dhe BTS.
Spektakli, i kuruar nga Chris Martin i Coldplay, do të zhvillohet në stadiumin MetLife në New Jersey dhe synon të mbështesë Fondin Global Citizen për Edukimin, me synimin për të mbledhur 100 milionë dollarë (rreth 85.5 milionë euro) për arsimin dhe futbollin e fëmijëve në mbarë botën. /Telegrafi/