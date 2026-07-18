Justin Bieber nuk shqetësohet për zërin, shfaqet duke pirë puro pak ditë para performancës në finalen e Botërorit
Justin Bieber ka tërhequr vëmendjen vetëm pak ditë para performancës së tij në spektaklin e pjesës së parë të finales së Kupës së Botës FIFA, pasi është fotografuar duke pirë një puro gjatë një loje golfi me miqtë në The Hamptons.
Ylli kanadez i muzikës pop, 32 vjeç, u pa duke shijuar momentin relaksues i veshur me pantallona blu të errëta dhe një këmishë të bardhë me mëngë të shkurtra.
Pamja e tij u kompletua me atlete të zeza prej lëkure me pjesë të bardha, ndërsa kishte një model të shkurtër flokësh dhe mjekër të parregullt.
Veprimi i këngëtarit ka tërhequr vëmendjen, pasi konsumimi i duhanit vjen vetëm pak ditë para daljes së tij në skenën e madhe të Botërorit, ku do të interpretojë në një nga eventet më të ndjekura sportive në botë.
Performanca e pjesës së parë të finales do të zhvillohet më 19 korrik në stadiumin MetLife në New Jersey.
Krahas Justin Bieber, në skenë pritet të ngjiten edhe emra të mëdhenj të muzikës, përfshirë Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy, dirigjentin Gustavo Dudamel dhe korin PS22 Chorus nga Staten Island.
Spektakli, i kuruar nga frontmeni i Coldplay, Chris Martin, do të mbështesë FIFA Global Citizen Education Fund, një iniciativë që synon të mbledhë 100 milionë dollarë për të ndihmuar fëmijët në aksesin ndaj arsimit dhe sportit.
Pjesëmarrja e Bieber në këtë event vjen në një periudhë rikthimi në karrierën e tij, pas suksesit të albumit “Swag”, të publikuar në korrik të vitit 2025, i cili u pasua edhe nga një version deluxe me 23 këngë të reja. /Telegrafi/