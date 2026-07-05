Jurgen Klopp ka pranuar Gjermaninë, zyrtarizimi vetëm çështje kohe
Jurgen Klopp do të jetë trajneri i ri i kombëtares së Gjermanisë, pasi palët kanë arritur marrëveshje për një projekt afatgjatë, sipas informacioneve të fundit nga afati kalimtar i trajnerëve.
Klopp ka pranuar ofertën për të marrë drejtimin e “Die Mannschaft”, duke shënuar një kthesë të madhe në karrierën e tij pas eksperiencave të suksesshme në nivel klubi.
Sipas burimeve pranë negociatave, detajet e kontratës ende po finalizohen, përfshirë kohëzgjatjen dhe strukturën e projektit sportiv që pritet të ndërtohet rreth tij.
Gjithashtu, një pjesë e rëndësishme e diskutimeve lidhet edhe me largimin e tij të plotë nga strukturat e grupit Red Bull, ku ai ka qenë i përfshirë në rol këshillues.
Federata Gjermane e Futbollit pritet të bëjë hapat formalë në ditët në vijim për ta zyrtarizuar marrëveshjen, ndërsa prezantimi i Klopp si selektor i ri mund të vijë shumë shpejt, në varësi të finalizimit të dokumentacionit.
Ndërkohë, në fazën e shqyrtimit për pasuesin e tij te struktura e Red Bull-it është përmendur edhe Oliver Glasner si një nga opsionet kryesore.
Megjithatë, me zhvillimet e fundit, ai pritet të vijë në një tjetër destinacion, duke lënë të hapur ristrukturimin e plotë të projektit sportiv të grupit.
Ky zhvillim konsiderohet si një nga lëvizjet më të mëdha të viteve të fundit në futbollin ndërkombëtar, duke sjellë Klopp në krye të një prej kombëtareve më historike në botë. /Telegrafi/