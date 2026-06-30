Ju bezdi Gemini? Ja si ta ktheni Google Assistant në Android
Nëse jeni lodhur nga Gemini dhe dëshironi të riktheheni te Google Assistant, ekziston një mënyrë e thjeshtë për ta ndryshuar asistentin virtual në telefonin tuaj Android.
Disa përdorues ankohen se Gemini nuk i kupton gjithmonë komandat, përgjigjet me vonesë, jep informacione të pasakta ose shfaq shpesh mesazhe gabimi si “Something went wrong”.
Për këtë arsye, disa preferojnë të rikthehen te asistenti klasik i Google.
Për ta kaluar nga Gemini te Google Assistant, ndiqni këto hapa:
Hapni Cilësimet (Settings) në telefon.
Hyni te Aplikacionet (Apps).
Zgjidhni Assistant / Asistent.
Gjeni seksionin “Digital assistants from Google”.
Zgjidhni Google Assistant në vend të Gemini.
Konfirmoni ndryshimin.
Në disa telefona me ndërfaqe të personalizuar si Samsung One UI, Xiaomi HyperOS ose sisteme të tjera Android, rruga mund të jetë pak më ndryshe.
Në këtë rast mund të hapni aplikacionin Google, të prekni fotografinë e profilit, të shkoni te Settings, më pas te Google Assistant dhe të ndryshoni asistentin digjital.
Pas rikthimit te Google Assistant, komandat zanore si “Hey Google” dhe aktivizimi me buton do të përdorin përsëri asistentin klasik. /Telegrafi/