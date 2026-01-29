Jo vetëm DC United, edhe skuadra e famshme turke në garë për Meriton Korenicën
Sulmuesi Meriton Korenica pritet që të largohet nga CFR Cluj brenda këtij afati dimëror, ndërsa thuhet se agjentët e tij po negociojnë me skuadrën e Superligës Turke, Konyaspor.
Lojtari me prejardhje nga Rahoveci deri vonë ishte në negociata me DC United, por duket se skuadra amerikane nuk do t’i plotësojë kërkesat e rumunëve prej 4.5 milionë dollarë për ta liruar kosovarin.
Megjithatë, tani në “radarin” e Korenicës është edhe skuadra turke. Sipas asaj që raporton “Ajansspor”, 29-vjeçari i është ofruar Konyasporit, klub ky që po kërkon një anësor të ri.
Konyaspori e vlerëson lartë Korenicën edhe për faktin se mund të luajë në disa pozita të ndryshme, gjë që mund t’i hyjë në përdorim trajnerit në rast mungesash.
Korenica e njeh mjaftë mirë futbollin turk, meqenëse për gjashtë muaj ka qenë pjesë e Manisas, aty ku shënoi një gol në 11 paraqitje.
Këtë edicion, ylli kosovar ka qenë ndër më të mirët për Clujin, ku shënoi shtatë gola si dhe dhuroi gjashtë asistime në 31 paraqitje.
Një afrim i tillë mund t’i ndihmojë shumë Konyasporit, skuadër kjo që po lufton për mbijetesë në elitën e futbollit turk, pasi zënë pozitën e 13-të me 19 pikë, vetëm tre më shumë se Eyuspori./Telegrafi