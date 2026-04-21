Jo 100 mijë - sa para do të marrë Selin si fituese e Big Brother VIP Albania 5?
Pas plot 120 ditësh izolim, sfidash të forta psikologjike dhe një rrugëtimi me ulje-ngritje, Selin u kurorëzua fituese e Big Brother VIP Albania 5, duke ngritur lart çekun e shumëpërfolur prej 100 mijë eurosh dhe duke mbyllur një nga edicionet më të komentuara të formatit. Por përtej festës së finales, pyetja që po qarkullon është e qartë: ku do të përfundojnë vërtet këto para?
Siç e ka deklaruar edhe vetë, Selin ka thënë se një pjesë e buxhetit do të shkojë për bamirësi, ndërsa pjesa tjetër do t’i dedikohet qëllimit të saj më personal dhe më të rëndësishëm: bashkimit të familjes.
Megjithatë, shuma që ajo fiton në ekran nuk është e njëjta që përfundon në llogarinë e saj bankare. Sipas ligjit shqiptar, fitimet nga spektaklet televizive tatohen 15 për qind në burim. Pra, nga 100 mijë euro, 15 mijë euro i mbahen shtetit, ndërsa Selinit i mbeten realisht 85 mijë euro.
Por ky është vetëm kapitulli i parë i “fitimit” të saj. Si një nga emrat më të kërkuar të momentit, Selin pritet të jetë në qendër të vëmendjes së tregut të reklamave dhe bashkëpunimeve komerciale. Kontratat, fushatat dhe prezenca e shtuar mediatike, me shumë gjasa, mund ta kalojnë lehtësisht shumën e çmimit të finales.
Ndërkohë, një detaj që nuk kalon pa u vënë re është fakti se çmimi i Big Brother VIP Albania ka mbetur i pandryshuar që nga sezoni i parë, duke krijuar kontrast me formate të tjera në rajon apo në vend si Big Brother VIP Kosova apo Ferma VIP, ku fituesit këtë vit kanë përfituar dukshëm më shumë nga produksioni.
Dhe kështu lind natyrshëm pyetja që po shtrohet gjithnjë e më shpesh: a duhet të fitojë më shumë një fitues i këtij formati, apo edhe kaq janë mëse boll? Në fund, publiku vendosi fituesen — por debati për vlerën e çmimit duket se sapo ka nisur. /Telegrafi/